Điều tra vụ tài xế tử vong trong cabin xe đầu kéo ở TPHCM

Sự kiện: Thời sự

Nam tài xế được phát hiện tử vong trong cabin xe đầu kéo tại bãi xe ở TPHCM, công an đang điều tra nguyên nhân

Ngày 18-5, Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nam tài xế xe đầu kéo container tử vong trong cabin tại một bãi xe ở phường Tân Đông Hiệp.

Điều tra nguyên nhân tài xế xe đầu kéo tử vong tại bãi xe ở TPHCM. Ảnh: Mai Anh

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhân viên bảo vệ bãi xe trên đường Bùi Thị Xuân, khu phố Tân Thắng không thấy tài xế T.C. (quê Sóc Trăng) điều khiển xe đi chở hàng như thường lệ nên tìm đến kiểm tra.

Khi leo lên cabin xe đầu kéo, bảo vệ phát hiện ông C. đã tử vong nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Mai Anh

Nhận tin báo, lực lượng Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng trích xuất camera an ninh trong khu vực để làm rõ diễn biến vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, tối 17-5, ông C. lái xe về bãi lúc hơn 19 giờ. Sau đó, nam tài xế đi ăn tối rồi quay lại cabin nghỉ ngơi qua đêm. Đến sáng hôm sau thì được phát hiện đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được công an TPHCM điều tra làm rõ.

-18/05/2026 13:02 PM (GMT+7)
