Nam thanh niên tử vong trên ghế lái ô tô: Phát hiện chai thuốc trừ sâu trong xe

Ngày 5/5, VKSND Khu vực 3 – Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân nam thanh niên tử vong trên ghế lái khi đỗ ô tô bên Quốc lộ 27C.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, VKSND Khu vực 3 – Khánh Hòa đã cùng cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 1 chai nhựa chứa thuốc trừ sâu đã bị bung nắp.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: N.X

Trước đó, Báo VietNamNet đã đưa tin, ngày 4/5, người dân phát hiện ô tô màu trắng mang biển số tỉnh Khánh Hòa đỗ khá lâu bên Quốc lộ 27C, qua xã Nam Khánh Vĩnh.

Đến gần kiểm tra, thấy một nam thanh niên gục trên ghế lái, họ liên tục gọi nhưng không nhận được phản hồi. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đến mở cửa xe kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).