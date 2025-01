ĐIỀU TRA: Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP.HCM và Làng đại học

Công an tìm bị hại của nhóm trộm Ban chuyên án đã xác định nắm được đặc điểm, quy luật hoạt động: Nhóm khoảng 7-10 người, quen biết với nhau từ trước; có sự bàn bạc thống nhất, phân công nhiệm vụ để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản; thủ đoạn của nhóm này là lợi dụng sơ hở, thiếu cảnh giác của nạn nhân (thường là các cặp đôi nam nữ) trong quá trình ngồi nói chuyện, tập thể dục, chụp ảnh… tại các công viên để trộm cắp tài sản. Trinh sát bắt nhóm trộm và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có (từ trái qua: Văn Vinh, Xuân Vinh, Nhật Tân, Tấn Đạt, Quang Hưng, Trung Hậu, Quốc Cường). Ban chuyên án đã làm việc với hơn 10 người và đã tạm giữ hình sự bảy nghi can, trong đó nghi can cầm đầu là Nguyễn Xuân Vinh có hai tiền án hủy hoại tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, một tiền sự trộm cắp tài sản; Dương Nhật Tân (sinh năm 1988, quê Đồng Nai, ngụ quận Tân Bình) có tiền án trộm cắp tài sản, Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 1991, quê Tây Ninh, đang ở quận Bình Thạnh), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 1995, quê Bình Định, đang ở quận Gò Vấp), Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1996, quê Thừa Thiên-Huế), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1982, đang ở quận Gò Vấp), Trương Quang Hưng (sinh năm 2003, đang ở quận Gò Vấp) và ba người liên quan khác. Bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản tại Công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh) và Công viên Gia Định (hai quận Gò Vấp và Phú Nhuận), trong đó Xuân Vinh, Tân, Cường, Đạt, Hậu thực hiện hành vi trộm cắp, hai người còn lại tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Nhóm này thường chọn sau 18 giờ để thực hiện trộm cắp tài sản. Phòng PC02 đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng có liên quan; thu hồi nhiều điện thoại di động là tang vật liên quan đến 15 vụ trên và nhiều vụ án khác. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26-12-2024, Cơ quan CSĐT (Phòng PC02) đã ra quyết định tạm giữ hình sự bảy người trong nhóm trộm và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét, xử lý tất cả đối tượng có liên quan. Công an đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng PC02 Công an TP (459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo, hỗ trợ điều tra.