Điều tra: Đột kích điểm 'rút ruột' xe dầu trên Quốc lộ 1

Báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp tư liệu cho công an Ngày 23-10, theo chỉ đạo của Ban Biên tập, PV Pháp Luật TP.HCM đã cung cấp các dữ liệu điện tử cho Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) về việc mua bán dầu của gia đình bà Lan và các xe đã có hành vi bán dầu cho bà này để tiếp tục làm rõ. Công an huyện Núi Thành cho hay qua kiểm đếm, số lượng dầu thu được tại kho dầu của bà Lan khoảng 5.400 lít. Công an huyện Núi Thành kiểm tra, thu giữ khoảng 5.400 lít dầu trong nhà kho của bà Lan. Ảnh: YÊN - TRƯỜNG Theo Công an huyện Núi Thành, đơn vị đã mời làm việc đối với bà Huỳnh Thị Lan (63 tuổi, ngụ xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để làm rõ việc thu mua dầu trộm cắp từ các tài xế trên QL1A. Bà Lan thừa nhận có mua dầu từ các tài xế nhưng cho rằng không biết được đây có phải là hàng trộm cắp hay không. Công an cho hay dựa trên các thông tin mà báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp sẽ tiến hành xác minh chủ xe, tài xế đối với các xe có trong các đoạn video giao dịch mua bán dầu tại điểm thu mua của bà Lan. Từ đó tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.