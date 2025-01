Điều tra: Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP.HCM và Làng đại học - Bài 2: Cận cảnh các vụ trộm

Trên số báo trước, chúng tôi thông tin Công an TP.HCM bắt giữ bảy người trong nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vụ việc được xử lý từ sự phối hợp, cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả của báo Pháp Luật TP.HCM và sự vào cuộc quyết liệt của Công an TP.HCM.

Trước đó, PV đã đeo bám, thu thập thông tin trộm cắp của nhóm này trong thời gian dài.

Dương Nhật Tân trộm điện thoại của đôi tình nhân ở vòng xoay bồn hoa tại Công viên Tầm Vu vào ngày 10-11-2024. Ảnh trong bài: NGUYỄN TÂN - PHẠM HẢI

Phát hiện cả nhóm trộm

Tháng 9-2024, PV nhận thông tin từ người dân, các bị hại về một băng nhóm móc túi, trộm tài sản của các đôi tình nhân ở khu vực Làng đại học, TP Dĩ An, Bình Dương.

Theo đó, nhóm trộm này hoạt động khoảng hai năm nay và rất chuyên nghiệp, thường xuất hiện ở khu vực dãy ghế ngồi có mái che gần Nhà văn hóa Sinh viên, đường Quảng Trường Sáng Tạo ở Làng đại học từ sau 18 giờ đến khuya.

Nhóm này đi nhiều loại xe khác nhau như Air Blade, Exciter, Wave, Vision, Vario… hay chạy trên vỉa hè, bật đèn sáng, lượn sát các ghế ngồi để quan sát xem ai sơ hở tài sản là trộm. Có người chứng kiến chúng trộm tài sản nhưng không dám báo.

Sau nhiều đêm theo dõi, ngày 25 và 30-9-2024, PV phát hiện hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi chở nhau trên xe máy biển số 66N1-270.29 liên tục đảo nhiều vòng ở khu vực trên. Sau này, chúng tôi xác định người chạy xe là Nguyễn Quốc Cường chở Dương Nhật Tân (hay còn gọi là Tân “chùa”, quê Bà Rịa-Vũng Tàu).

Trong ngày 26 và 29-9-2024, khu vực này xuất hiện thêm nguời đàn ông khoảng 40 tuổi, chạy xe Air Blade màu đen, biển số 59YA-087.31, đứng một mình trên vỉa hè đường Quảng Trường Sáng Tạo, đối diện Nhà văn hóa Sinh viên. Đó là Nguyễn Xuân Vinh, người cầm đầu nhóm trộm cắp này. Tân và Cường là hai thành viên chủ chốt trong nhóm.

Kiểm tra “chiến lợi phẩm” sau mỗi phi vụ

Tối 10-11-2024, chúng tôi chia làm hai nhánh, một người chờ tại nơi ở của Cường ở quận Bình Thạnh, người còn lại túc trực trước một khách sạn ở quận Tân Bình - nơi Tân thuê trọ.

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Cường chạy xe Wave biển số 66N1-270.29 rời nơi ở, đi đến khách sạn đón Tân rồi chạy ra Công viên Gia Định (các quận Gò Vấp, Phú Nhuận) để “hành nghề”. Chừng 30 phút sau, cả hai nhanh chóng di chuyển về Công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh). Đến nơi, Tân vội đi vào công viên, còn Cường thì gửi xe rồi vào sau.

Tân đảo qua các băng ghế, bồn hoa, vòng xoay hồ nước… nơi có các đôi tình nhân đang ngồi tâm sự. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Tân phát hiện cặp đôi ở vòng xoay hồ nước nên tiếp cận, ngồi cách cô gái chừng 1 m và tiếp tục xem động tĩnh.

Thấy cặp đôi mải mê tâm sự, Tân xích lại gần rồi nhanh tay lấy điện thoại iPhone mà cô gái sơ sểnh để kế bên.

Sau đó, Tân vừa đi vừa lật ngang lật ngửa điện thoại vừa ăn trộm để tắt nguồn. Khi đến bờ kè cách hiện trường khoảng 50 m, người này thản nhiên móc điện thoại ra kiểm tra, lúc này có sự xuất hiện của Cường và Nguyễn Trung Hậu (sinh năm 1996, quê Thừa Thiên-Huế).

Khoảng 10 phút sau, cả nhóm tiếp tục rảo nhiều vòng quanh công viên để tiếp cận các cặp đôi khác.

Ngày 18-11-2024, Nguyễn Xuân Vinh (quê huyện Phù Mỹ, Bình Định) rời khu trọ ở phường An Phú Đông, quận 12, chạy xe Air Blade biển số 59YA-087.31 đến Công viên Tầm Vu. Khoảng 18 giờ 20 cùng ngày, Vinh đến nơi, dựng xe trên vỉa hè.

Khi thấy một đôi nam nữ đang chú tâm xem điện thoại tại vòng xoay hồ nước, Vinh giả vờ là người đi tập thể dục rồi ngồi xuống cách đôi nam nữ chừng nửa mét. Liếc nhìn đôi nam nữ mải mê tâm sự, Vinh xích lại gần hơn rồi lấy điện thoại iPhone của cô gái và mau chóng rời đi.

Ống kính của PV ghi nhận Vinh thản nhiên đi bộ chậm rãi từ công viên ra vỉa hè đường Tầm Vu để lấy xe. Tuy nhiên, thay vì tẩu thoát, người này chạy về hướng Bến xe Miền Đông rồi đột ngột quay ngược lại công viên, để xe trên vỉa hè đối diện.

Tại đây, Vinh đi ngược lại chỗ mình vừa trộm để quan sát nạn nhân và những người xung quanh xem có động tĩnh gì không… Thấy mọi việc bình thường, Vinh lên xe rời đi về hướng đường Phan Văn Trị rồi dừng lại tại một công viên ở phường 7, quận Gò Vấp, lấy hai điện thoại trong người ra kiểm tra.

Sau đó, Vinh vào một ghế đá nhà dân ngồi, tiếp tục lấy trong túi ra điện thoại mình vừa trộm được, kiểm tra trong ngoài một lúc rồi lên xe chạy thẳng về nơi ở.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Vinh từ nơi ở chạy thẳng về Công viên Gia Định gửi xe, rồi tiếp tục rảo quanh trong công viên để “làm việc”.

Nhóm Vinh, Cường và Tân chạy xe đến các công viên để trộm.

Nhiều người không hay bị trộm

20 giờ ngày 23-10-2024, Nguyễn Xuân Vinh rảo quanh các cặp đôi ngồi tâm sự tại Công viên Tầm Vu (quận Bình Thạnh), nhiều nhất là khu vực vòng xoay hồ nước và trên chòi cao. Vinh đi bộ rất nhanh, mắt láo liên quan sát.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Vinh tiếp cận đôi nam nữ ở vòng xoay hồ nước, lấy trộm điện thoại và rời đi.

Sau 10 phút, Nguyễn Thị Thu Th (sinh năm 2006, quê Quảng Ngãi) mới biết vừa mất điện thoại iPhone 11 ProMax nhưng không rõ bị rơi hay có ai đã lấy trộm. Bạn trai Th bật đèn pin tìm kiếm nhưng không thấy. Th gọi điện thoại vào số điện thoại của mình thì thuê bao đã bị khóa.

“Em ngồi, để điện thoại bên cạnh, nãy giờ không có ai lại gần nhưng vẫn mất. Em có khóa iCloud rồi” - Th khẳng định.

Đêm 21-12-2024, tại Công viên Gia Định, hai cô gái mải mê nói chuyện, ăn uống và để điện thoại hớ hênh thì Nguyễn Tấn Đạt nhanh chân áp sát trong lúc Nguyễn Trung Hậu làm nhiệm vụ cảnh giới.

Chỉ bằng một cái cúi người, Đạt đã nhanh chóng lấy điện thoại iPhone 13 rồi mau chóng rời đi cùng Hậu nhưng cô gái không hay biết.

Chập choạng tối 25-11-2024, Nguyễn Quốc Cường chạy xe máy biển số 66N1-270.29 rời nơi trọ tại hẻm 290 đường Nơ Trang Long (phường 12, quận Bình Thạnh) đi đón Dương Nhật Tân đang ở khách sạn trên đường Bạch Đằng.

Cường chở Tân từ khách sạn trên đường Bạch Đằng đến các công viên để trộm.

Cả hai rảo nhiều vòng ở Công viên Gia Định để trộm cắp như lệ thường rồi đến Công viên Tầm Vu sau đó khoảng 30 phút. Tân vào khu vực vòng xoay hồ nước, lấy điện thoại của cô gái đang ngồi ôm bạn trai mà nạn nhân không hề biết.

Tiếp xúc với PV, cô gái cho biết bị mất điện thoại iPhone 11 ProMax. “Ở đây có bảo vệ, đèn điện sáng, người đi tập thể dục, ngồi hóng mát cũng rất đông nhưng không hiểu sao tôi lại bị mất điện thoại” - cô gái nói.