Nhóm trộm hoành hành ở các công viên TP.HCM và Làng đại học - Bài 3: Trộm xong gọi điện lấy mật khẩu, lừa tiền chuộc

Khoảng 20 giờ 30 ngày 25-10-2024, Nguyễn Quốc Cường chở Dương Nhật Tân đi dọc đường Quảng Trường Sáng Tạo ở Làng đại học, phát hiện cặp đôi đang mải mê tâm sự trên ghế đá, không để ý gì xung quanh.

Trộm xong, tiếp tục lừa nạn nhân

Sau khi dừng xe, Cường đi bộ tiếp cận cặp đôi nhưng không trộm mà quay lại báo cho Tân. Chưa đầy 20 giây, Tân đã tiếp cận, với tay lấy chiếc iPhone của nam sinh viên.

Nhóm trộm xuất hiện ở Làng đại học tối 25-10-2024. Ảnh trong bài: N.TÂN - P.HẢI

Sau đó, cả hai chạy xe về một chốt an ninh vắng vẻ ở đường Marie Curie để cùng kiểm tra “thành quả”.

Lúc này, nam sinh tên Nguyễn Hữu H (ngụ tỉnh Bình Dương) biết bị trộm nên dùng điện thoại của bạn gọi vào máy vừa mất. Ở đầu dây bên kia, một giọng đàn ông cho hay: Vừa mới mua lại chiếc iPhone của một phụ nữ với giá 600.000 đồng, muốn chuộc thì trả 700.000 đồng sẽ “book Grab” giao điện thoại.

Hai sinh viên đứng chờ ở Nhà văn hóa Sinh viên thì 5 phút sau, một giọng đàn ông khác gọi tới, xưng là tài xế Grab giao điện thoại. Nhưng người này lại thông báo là sợ điện thoại là “hàng trộm cắp” sẽ bị công an xử lý nên xác nhận phải chính chủ mới giao. “Giờ anh đọc mật khẩu máy tôi thử xem đúng người tôi mới giao” - kẻ xưng là tài xế Grab nói.

Thực chất đây là chiêu trò của Tân và Cường muốn lấy mật khẩu của máy vừa trộm. Khi chúng tôi cảnh báo chiêu trò này thì nam sinh viên mới biết. “Em mong muốn cơ quan chức năng bắt được băng nhóm này để các bạn sinh viên khác không thành nạn nhân của họ” - nam sinh viên nói.

Gần 20 giờ ngày 11-11, Cường và Tân tìm kiếm các “con mồi” tại Công viên Tầm Vu. Trong lúc Cường canh chừng, Tân tiếp cận cặp đôi mải mê ôm nhau trên chòi cao, điện thoại để sơ sểnh ở mép cột.

Sau khi lấy điện thoại, Tân ra xe để Cường chở đi.

Nạn nhân Lê Đoàn Thanh Đ (sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải) nói không hay biết bị trộm điện thoại. Tài sản bị mất là điện thoại Samsung A24 mới mua giá 7 triệu đồng.

Nạn nhân bị Tân, Cường trộm điện thoại rồi gọi điện thoại lừa lấy mật khẩu, tiền chuộc vào tối 25-10.

“Bọn em là sinh viên, sau giờ học thì ghé công viên để hóng gió, được khoảng 15 phút thì mất điện thoại…” - Đ nói.

Chúng tôi chỉ biết hướng dẫn cả hai đến Công an phường 26, quận Bình Thạnh trình báo.

Bị công an vây ráp, chuyển địa bàn

Tối 29-10-2024, nhóm Tân, Cường và Nguyễn Xuân Vinh từ nơi ở đến khu vực đường Quảng Trường Sáng Tạo, Làng đại học tụ lại cùng với bốn người khác của nhóm.

Tám người này ngồi trên băng ghế, chỗ khuất ánh sáng nói chuyện, bàn bạc. Sau khoảng 30 phút, Xuân Vinh và một người khác về Công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh.

Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương xuất hiện vây ráp nhóm trộm hoành hành ở làng đại học.

Khi hai người vừa rời đi thì bất ngờ từ bên đường Quảng Trường Sáng Tạo, một số xe máy vun vút lao tới cùng với một số người mặc thường phục ập đến vây ráp nhóm trộm.

Tiếp đến, công an trên hai xe chuyên dụng của Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An xuất hiện cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phong tỏa, không cho người lạ tới gần.

Công an dùng đèn pin tìm kiếm kỹ ở gốc cây, ghế đá và trên nóc mái che ở băng ghế có nhóm này ngồi. Tư trang, cốp xe của nhóm này cũng bị kiểm tra kỹ ngay tại chỗ. Nhiều sinh viên, người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi được yêu cầu di chuyển đi nơi khác.

Sau khoảng 20 phút kiểm tra, các phương tiện và Cường, Tân, Đức Vinh cùng ba người khác được đưa về trụ sở Công an phường Đông Hòa để làm việc.

Nhóm trộm ở các công viên và làng đại học bị đưa về trụ sở Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.

Theo thông tin mà PV nắm được, Công an phường Đông Hòa lập hồ sơ ban đầu, xác minh lý lịch của Tân, Cường và những người còn lại…

Sau khi Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An vây ráp, đưa Đức Vinh, Tân, Cường và những người ngồi chung về trụ sở thì từ đó trở đi nhóm này không còn quay lại Làng đại học.

Đến tối hôm sau (30-10), Đức Vinh, Tân và Cường xuất hiện ở Công viên Tầm Vu, quận Bình Thạnh và tiếp tục “hành nghề”.