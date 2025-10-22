Đất đá cao tốc Bắc - Nam tràn vào nhà, người dân Đắk Lắk tháo chạy trong đêm

Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk sống trong cảnh bất an, lo sợ. Bởi họ vẫn còn ám ảnh khi đêm 15 và ngày 16/10, mưa lớn khiến đất đá, bùn từ hai bên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tràn vào nhà.

Ông Phạm Ngọc Cường (thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc) chưa quên khoảnh khắc kinh hoàng khi bùn đất bất ngờ ập xuống. Thời điểm đó khoảng 2 giờ sáng, cả nhà ông đang ngủ thì nghe tiếng ầm lớn. Ông bật dậy, thấy bùn đất tràn vào nhà nên vội dắt cháu trai chạy ra ngoài vì sợ bị vùi lấp. May mắn gia đình thoát kịp, nhưng đồ đạc hư hỏng rất nhiều.

Đất đá từ hai bên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Tuy An Bắc (Đắk Lắk) tràn vào nhà dân.

Cùng chung cảnh ngộ, nhà ông Phạm Phú Hào, ông Phạm Ngọc Phi, bà Nguyễn Trúc Phương (cùng trú thôn Long Bình, xã Tuy An Bắc), cũng bị bùn đất từ trên tuyến đường cao tốc tràn xuống. Sau trận mưa, nhiều hộ phải dọn dẹp, xúc bùn, kê lại tài sản, trong khi nỗi lo sạt lở vẫn treo lơ lửng mỗi khi mây đen kéo đến.

Theo báo cáo của UBND xã Tuy An Bắc, mưa lớn đã khiến đất đá từ khu vực thi công cao tốc Bắc - Nam (đoạn qua địa bàn xã) tràn xuống, bồi lấp các tuyến đường như ĐT 641, ĐH33 và các tuyến bê tông liên thôn, ảnh hưởng đến giao thông.

Chính quyền xã đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án 7 và 85 (hai đơn vị phụ trách thi công cao tốc) để kiểm tra hiện trường và yêu cầu khắc phục tạm thời, song nhiều điểm vẫn chưa được xử lý triệt để.

Tài sản của người dân bị hư hỏng khi bị đất đá, bùn đất từ dự án đường cao tốc tràn xuống.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu địa phương kiến nghị. Từ tháng 8/2025, UBND xã đã liên tiếp ra các báo cáo và công văn yêu cầu hoàn trả các tuyến đường bị hư hỏng do phục vụ thi công và giải quyết dứt điểm tình trạng nhà dân bị nứt, hư hại. Tuy nhiên, đến nay các đơn vị liên quan vẫn chưa triển khai.

Không chỉ sạt lở sau mưa, nhiều hộ dân ở xã Tuy An Bắc còn phản ánh nhà bị nứt, sụt lún từ khi cao tốc Bắc - Nam thi công. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành công văn vào ngày 12/8/2025, yêu cầu khảo sát, hỗ trợ và bồi thường cho các hộ bị ảnh hưởng. Nhưng theo UBND xã, tới nay Ban Quản lý Dự án 7, 85 và các đơn vị thi công chưa triển khai giải quyết dứt điểm.

Trước thực trạng này, UBND xã Tuy An Bắc tiếp tục kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lớn, sửa chữa và hoàn trả đường dân sinh, bồi thường cho hộ dân bị ảnh hưởng.

Nhưng trong khi các báo cáo, công văn đang được “chuyển qua chuyển lại”, người dân vẫn phải sống chung với bùn đất, sạt lở và nỗi lo mất an toàn ngay dưới chân dự án cao tốc.