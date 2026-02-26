CSGT xử lý lỗi "đặc biệt nguy hiểm" trên cao tốc

Ngày 26-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6) thuộc Phòng 6 Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đã xử lý 120 tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại trên cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa.

Một tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đơn cử, chiều 25-2, Đội 6 phát hiện 2 tài xế xe khách vi phạm lỗi "dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe" đoạn cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây. Mỗi trường hợp bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo thống kê, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Đội 6 đã xử lý 120 trường hợp sử dụng điện thoại khi lái xe, gồm: 67 xe container, 35 xe khách, 9 ô tô con và 9 xe tải.

Theo CSGT, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Ở tốc độ 100 km/h, chỉ cần rời mắt khỏi đường 3-5 giây, phương tiện có thể di chuyển hàng chục mét mà tài xế gần như "nhắm mắt lái". Trên cao tốc - nơi tốc độ cao và phương tiện dày đặc - một giây lơ là có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Đội 6 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không giữ khoảng cách an toàn và sử dụng điện thoại khi lái xe.

Thống kê xử phạt tài xế sử dụng điện thoại trên cao tốc TPHCM - Vân Phong (Khánh Hoà)