Điếu cày có sẵn ở quán nước: Đại biểu Quốc hội đề nghị siết quản lý thuốc lào trong "Luật thuốc lá"

Sáng 21/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Quốc hội Hoàng Quốc Khánh (đoàn Lai Châu) cơ bản nhất trí với các nội dung sửa đổi, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các quy định quản lý thuốc lào, loại sản phẩm vẫn được sử dụng phổ biến tại nhiều địa phương.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang và Lai Châu, sáng 21/10. Ảnh: Thành An

Không chỉ tập trung kiểm soát thuốc lá điếu mà xem nhẹ thuốc lào

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh cho rằng thuốc lào cũng gây hại cho sức khỏe nhưng việc quản lý trong dự thảo sửa luật chưa tương xứng, đề nghị làm rõ trách nhiệm của người quản lý địa điểm công cộng.

Theo đại biểu, thuốc lào vẫn được sử dụng phổ biến tại nhiều khu vực nông thôn, miền núi và cả thành thị, trong khi việc bố trí “điếu cày” tại quán nước vỉa hè, quán ăn để khách hút vẫn diễn ra. Đơn cử như tại Thủ đô Hà Nội việc hút thuốc lào cũng khá phổ biến, kể cả trong giới trẻ. Từ thực tế này, đại biểu Hoàng Quốc Khánh đề nghị quan tâm hơn đến quản lý thuốc lào khi sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi với Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn (Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang) tại phiên thảo luận. Ảnh: Thành An

Theo đại biểu, Luật hiện hành đã xác định thuốc lào là một dạng sản phẩm thuốc lá, thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Các quy định về địa điểm cấm hút thuốc và trách nhiệm của người quản lý những địa điểm này cũng áp dụng đối với thuốc lào. Tuy nhiên, khi tuyên truyền tại cơ sở, một số người vẫn cho rằng lệnh cấm hút thuốc chỉ áp dụng với thuốc lá điếu, không bao gồm thuốc lào.

Đại biểu cho rằng cách hiểu chưa thống nhất có thể khiến quy định khó đi vào thực tế. Trong khi đó, thuốc lào thường được bán dưới dạng sợi rời tại các chợ và nhiều địa điểm khác, với giá bán đa dạng; hình thức này cũng tạo ra những đặc thù riêng trong việc quản lý và cảnh báo tác hại sức khỏe so với thuốc lá điếu đóng bao.

“Tôi cho rằng không chỉ tập trung kiểm soát thuốc lá điếu mà xem nhẹ thuốc lào. Bởi cả hai đều gây tác hại với sức khỏe và đã thuộc phạm vi điều chỉnh của luật”, đại biểu Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh.

Đại biểu Hoàng Quốc Khánh - đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu. Ảnh: Thành An

Từ thực tế tại các quán nước, quán ăn và địa điểm công cộng, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc trong việc không bố trí, cung cấp thuốc lào và dụng cụ hút thuốc lào cho khách sử dụng tại những nơi thuộc diện cấm. Người quản lý cũng cần có trách nhiệm nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với hoạt động kinh doanh, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định tại Điều 25 về quản lý việc bán thuốc lá dưới dạng rời, trong đó chú trọng kiểm soát độ tuổi người mua và hình thức cung cấp thông tin cảnh báo tác hại của thuốc lào phù hợp với đặc điểm sản phẩm.

Đại biểu cũng lưu ý cần rà soát cơ chế kiểm tra, xử lý vi phạm, xác định rõ hành vi vi phạm, trách nhiệm của người quản lý cơ sở và thẩm quyền xử lý của cơ quan chức năng. Theo ông, nếu chỉ quy định trách nhiệm mà thiếu cơ chế thực hiện thì hiệu quả quản lý sẽ bị hạn chế.

Bán thuốc lá mà không trưng bày, người mua nhận diện sản phẩm thế nào?

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI (đoàn Lai Châu), cho rằng để hạn chế tiêu thụ thuốc lá, bên cạnh việc cấm hút thuốc tại một số địa điểm công cộng, nhiều quốc gia còn áp dụng biện pháp kinh tế , đẩy giá bán thuốc lá lên cao nhằm giảm nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn về quy định mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, theo đó cơ sở bán thuốc lá không được trưng bày sản phẩm, kể cả bằng hình ảnh hoặc hiện vật.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Toàn phát biểu tại thảo luận tổ. Ảnh: Thành An

Theo ông, quy định này nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá, nhưng nếu không được thiết kế phù hợp, người mua có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện sản phẩm, trong khi thuốc lá được sản xuất, kinh doanh phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

“Trước đây chúng ta quy định là có trưng bày, ví dụ như trưng bày một bao thôi, tức là cho một sản phẩm, một nhãn, không trưng bày quá nhiều để hạn chế việc tiếp cận của mọi người. Thế nhưng mà bây giờ đi một bước rất xa, tức là bán hàng mà không trưng bày”, đại biểu nêu ý kiến và nhấn mạnh "Không trưng bày tức là không biết mình bán cái gì, người mua không biết mình mua cái gì".

Từ đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đánh giá tính phù hợp và khả năng thực thi của quy định này. Trường hợp cần thiết, có thể nghiên cứu phương án cho phép trưng bày sản phẩm trong phạm vi hạn chế, bảo đảm người mua nhận diện được loại hàng hóa, đồng thời phục vụ việc xem xét thông tin và chất lượng sản phẩm.

“Tôi hình dung đây là một hoạt động thương mại mà người mua không được nhìn thấy sản phẩm. Khi mua một món hàng trong điều kiện như vậy, không biết hoạt động mua bán sẽ diễn ra như thế nào", đại biểu băn khoăn và cho rằng, việc kiểm soát trưng bày cần hài hòa giữa mục tiêu phòng, chống tác hại thuốc lá và yêu cầu minh bạch trong hoạt động mua bán, qua đó bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội Cà Thị Thắm phát biểu tại Thảo luận tổ. Ảnh: Thành An