Công an xác minh vụ người đàn ông cầm điếu cày đuổi đánh người ở Ninh Bình

Công an phường Tây Hoa Lư cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bên.

Trước đó, chiều 29/9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đến một quán ăn chuyên thịt dê trên địa bàn phường Tây Hoa Lư. Tại đây, người này dùng điện thoại quay video một người đàn ông khác được cho là nhân viên của quán, đồng thời nói: “Tao cho mày lên phường luôn”.

Bị quay video, người nhân viên của quán cũng lấy điện thoại ghi hình lại người đến gây sự. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại, cãi vã và chửi bới. Trong lúc tranh cãi, người nhân viên của quán không giữ được bình tĩnh, lấy một chiếc điếu cày để ở gốc cây rồi đuổi đánh người đang quay video. Người bị đuổi đánh liên tục kêu la và văng tục.

Hình ảnh người đàn ông cầm điếu cày đuổi đánh người khác được ghi lại trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận. Một số ý kiến cho rằng người quay video cố tình đến gây sự, trong khi nhiều ý kiến khác cho rằng dù xuất phát từ nguyên nhân nào, việc dùng điếu cày đuổi đánh người khác là hành vi không phù hợp.

Theo tìm hiểu, vụ việc thực tế xảy ra vào chiều 28/9 tại khu vực Trường Yên. Người cầm điếu cày đuổi đánh được xác định là ông D.V.H., nhân viên một quán ăn chuyên thịt dê.

Hiện Công an phường Tây Hoa Lư đang tiếp tục xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân mâu thuẫn và trách nhiệm của những người liên quan. Danh tính cụ thể của người cầm điếu cày và người bị đánh chưa được cơ quan công an công bố.