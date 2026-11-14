Cận cảnh biệt thự cổ được giữ lại phía đông hồ Hoàn Kiếm
Ngôi biệt thự hai tầng nằm trong khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, phía phố Lý Thái Tổ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề trong quá trình xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Ngôi biệt thự nằm phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khu vực triển khai dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Phía trước công trình, đường dạo uốn quanh các thảm cỏ và hàng cây. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khu đất xây dựng quảng trường - công viên rộng 21.151 m², tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.
Theo thông tin UBND phường Hoàn Kiếm công bố ngày 11/11, biệt thự được tạm giữ lại, cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề. Đây là một phần trong phương án chỉnh trang cảnh quan, gìn giữ dấu ấn kiến trúc khu vực. Biệt thự có hai tầng, mái ngói đỏ, tường màu kem và hệ cửa xanh. Theo ghi nhận của PV, xung quanh biệt thự đang được chỉnh trang, trồng thảm cỏ, cây xanh.
Dự án hoàn trả tạm mặt bằng, khởi công từ tháng 3. Các đơn vị thi công cuốn chiếu theo tiến độ bàn giao đất: thu dọn tại vị trí mới tiếp nhận, đồng thời làm nền, lát sân và đường dạo ở khu vực đủ điều kiện. Một góc biệt thự nhìn từ phía có ban công tầng hai.
Hệ khung vòm trang trí được lắp dọc lối đi cạnh hiên.
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết các đơn vị đang tập trung hoàn thiện quảng trường chính, hướng tới phục vụ người dân, du khách và các sự kiện văn hóa, sáng tạo. Những khu vực đủ điều kiện sẽ được ưu tiên đưa vào sử dụng sớm, bảo đảm an toàn và chất lượng.
Khu vực Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có những thay đổi đáng kể, dần lộ rõ hình hài sau thời gian giải phóng mặt bằng và chỉnh trang.