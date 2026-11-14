Cận cảnh biệt thự cổ được giữ lại phía đông hồ Hoàn Kiếm

Ngôi biệt thự nằm phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khu vực triển khai dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Phía trước công trình, đường dạo uốn quanh các thảm cỏ và hàng cây. Theo quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khu đất xây dựng quảng trường - công viên rộng 21.151 m², tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn.

Theo thông tin UBND phường Hoàn Kiếm công bố ngày 11/11, biệt thự được tạm giữ lại, cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề. Đây là một phần trong phương án chỉnh trang cảnh quan, gìn giữ dấu ấn kiến trúc khu vực. Biệt thự có hai tầng, mái ngói đỏ, tường màu kem và hệ cửa xanh. Theo ghi nhận của PV, xung quanh biệt thự đang được chỉnh trang, trồng thảm cỏ, cây xanh.

Dự án hoàn trả tạm mặt bằng, khởi công từ tháng 3. Các đơn vị thi công cuốn chiếu theo tiến độ bàn giao đất: thu dọn tại vị trí mới tiếp nhận, đồng thời làm nền, lát sân và đường dạo ở khu vực đủ điều kiện. Một góc biệt thự nhìn từ phía có ban công tầng hai.

Cận cảnh cửa đi, cửa chớp và cửa sổ bát giác của biệt thự. Công trình có hệ cửa màu xanh, khung sắt uốn hoa văn, tường màu kem.

Ngoài biệt thự thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, theo quy hoạch, biệt thự của Viện Văn học và tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng được giữ lại để tu bổ, phục vụ hoạt động văn hóa.

Công nhân trồng cây sát hiên biệt thự. Trong phương án cảnh quan của dự án, các cây hiện hữu có giá trị được bảo tồn, kết hợp trồng bổ sung cây bóng mát.

Hệ khung vòm trang trí được lắp dọc lối đi cạnh hiên.

Dự án bố trí khoảng 8.700 m² sân và đường dạo lát đá. Theo phương án hoàn trả tạm, đá granite được đặt trên lớp đệm cát để có thể tháo dỡ, thu hồi và tái sử dụng khi thành phố triển khai quy hoạch tổng thể khu vực.

Công nhân vận chuyển cây để hoàn thiện cảnh quan quanh biệt thự. Toàn dự án dành khoảng 5.936 m² cho cây xanh, thảm cỏ và khu vực trông giữ xe, đồng thời bố trí ghế nghỉ, hệ thống chiếu sáng.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết các đơn vị đang tập trung hoàn thiện quảng trường chính, hướng tới phục vụ người dân, du khách và các sự kiện văn hóa, sáng tạo. Những khu vực đủ điều kiện sẽ được ưu tiên đưa vào sử dụng sớm, bảo đảm an toàn và chất lượng.