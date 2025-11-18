Đợt mưa lũ ở miền Trung có diện rất rộng và xảy ra trong bối cảnh cực kỳ nguy hiểm

Mưa lớn kéo dài từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (18/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17/11 đến 3 giờ ngày 18/11 có nơi trên 200mm như: trạm Trà Dơn (Tp. Đà Nẵng) 294.2mm, trạm Trà Thanh (Quảng Ngãi) 244.4mm, trạm Vân Canh (Gia Lai) 249.4mm,…

Từ sáng sớm 18/11 đến hết đêm 18/11, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lũ diện rộng khiến nhiều khu vực ở Trung Bộ ngập sâu nghiêm trọng.

Khu vực Nam Quảng Trị và Khánh Hoà có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày và đêm 19/11, khu vực Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Khu vực Tp. Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 18/11, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 20/11, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cấp 2.

Người dân cần chuẩn bị ứng phó với mưa lớn kéo dài

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, ngày 17/11, mưa lớn "chưa đi được nửa chặng đường" mà đã gây ra lũ lụt diện rộng ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra ở các tỉnh thành này.

Dự báo khu vực Quảng Trị, Huế tới Quảng Nam còn mưa lớn tới ngày 20/11, sau đó giảm còn mưa nhỏ tới ngày 22/11 mới chấm dứt mưa đợt này. Khu vực từ Quảng Ngãi tới Nha Trang và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa lớn tới ngày 23/11.

"Đây là một đợt mưa lũ diện rộng nguy hiểm vì lượng mưa lớn trong bối cảnh đất bị mất liên kết hoặc ngậm no nước nên dễ sạt lở, các hồ chứa đang đầy nước và nước ở hệ thống sông ở miền Trung, Tây Nguyên đang ở mức cao. Người dân xác định trường kỳ kháng lụt, cần bình tĩnh đánh giá các nguy cơ, sơ tán đồ đạc tới nơi an toàn, có phương án dự phòng khi nước lên thì người sẽ trú ẩn nơi đâu và di chuyển tới đó", TS Nguyễn Ngọc Huy nói.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá, đây là đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra sau các đợt mưa lớn liên tục tại khu vực Trung Bộ. Nguy cơ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là sạt lở đất đặc biệt nguy hiểm. Thực tế cho thấy, đã có hai trận sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trong ít ngày vừa qua.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường và nguy hiểm của mưa lũ, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Phạm Đức Luận đề nghị các tỉnh, TP khu vực Trung Bộ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công điện ngày 16, 17/11/2025.

Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời, chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Phạm Đức Luận cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; hạn chế người, phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường tại khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.

Bên cạnh đó, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.