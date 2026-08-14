Diễn biến mới vụ quảng trường 400 tỷ đồng cắm biển 'chờ lún'

Theo báo cáo, hạng mục sân nền Quảng trường (thuộc Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật) vẫn đang trong giai đoạn thi công hoàn thiện, khối lượng hoàn thành đạt khoảng 92% khối lượng hợp đồng.

Trong đó, phần sân nền Quảng trường được xây dựng trên nền đất đắp xuất hiện hiện tượng lún, nứt cục bộ (độ lún trung bình 15cm). Tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 700m², chỉ chiếm khoảng 3% diện tích mặt sân quảng trường.

Nền sân bị lún. Ảnh: VY

Báo cáo cho biết, đây là hiện tượng mà theo ý kiến của Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 - Ban QLDA3) là đã được dự báo trong quá trình tính toán kỹ thuật đối với khu vực nền đất đắp có chiều cao lớn.

Chủ đầu tư khẳng định, hiện tượng này chỉ ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt (lát đá trên nền bê tông xi măng), không ảnh hưởng đến chất lượng công trình và an toàn của kết cấu chịu lực chính.

Chủ đầu tư đã cắm biển "chờ lún". Ảnh: VY

Giải pháp ngắn hạn

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo, phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công theo dõi mức độ, phạm vi lún thực tế, đánh giá và so sánh với các thông số thiết kế và các yếu tố kỹ thuật.

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu, rà soát, xem xét phương án để chỉ đạo Chủ đầu tư bổ sung một số mương thu nước trên khu vực thảm cỏ để tăng khả năng thu nước mặt nhanh nhất, hạn chế tối đa việc đọng nước, thấm nước mặt đối với các khu vực chờ lún và toàn bề mặt sân quảng trường;

Rà soát, kiểm tra cao độ trên mặt sân và đắp bù đất tại các vị trí trồng cỏ do lún cục bộ để đảm bảo mỹ quan và hướng thoát nước mặt cho bề mặt quảng trường;

Chỉ đạo Chủ đầu tư phối hợp nhà thầu thi công kịp thời có phương án khắc phục, sửa chữa, khôi phục hiện trạng lớp đá sân nền tại vị trí lún nứt...

Việc khắc phục, bù lún và sửa chữa các hư hỏng trên mặt sân quảng trường sẽ được thực hiện bằng nguồn kinh phí của nhà thầu theo quy định và hợp đồng.

Dự án Quảng trường trung tâm Gia Nghĩa có tổng diện tích quy hoạch 19,26 ha, tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương. Dự án do Ban QLDA3 làm chủ đầu tư và khánh thành ngày 25/7/2026.

Tuy nhiên sau khi khánh thành không lâu, Quảng trường xuất hiện lún, nứt cục bộ, làm đứt gãy gạch lát nền...