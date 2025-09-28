Diễn biến đợt mưa lớn do bão số 10 ở miền Bắc và miền Trung

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/9), khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27/9 đến 3 giờ ngày 28/9 có nơi trên 90mm như: trạm Hương Trạch 1 (Hà Tĩnh) 94mm, trạm Tân Hóa (Quảng Trị) 102.4mm, trạm Hồng Trung (Tp. Huế) 93.8mm, …

Nhiều nơi mưa rất lớn do tác động của bão số 10.

Từ sáng 28/9 đến ngày 29/9, ở khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100- 300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/1h).

Từ chiều 28/9 đến đêm 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 28/9, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Tổng lượng mưa từ đêm 27/9-30/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/9:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất từ 23–25 độ, cao nhất 30–32 độ. Trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29–32 độ, có nơi trên 32 độ. Ban ngày có mây, mưa rào và dông rải rác; về đêm nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Trời nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng đồng bằng có mưa to đến rất to vào ban đêm. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình từ chiều gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 8–9. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ, cao nhất 26–29 độ. Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh dần lên: từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị cấp 6–7, sau tăng lên 8–9, vùng gần tâm bão cấp 10–12, giật cấp 14; từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế gió cấp 6–7, giật cấp 8–9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 28–31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3–4, riêng phía Bắc ban ngày có nơi cấp 6, giật cấp 7–8. Nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ, cao nhất 25–28 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, cao nhất 29–32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 24–26 độ, cao nhất 29–32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.