Điểm danh "quân xanh" của nữ Chủ tịch Công ty AIC

Nhóm lãnh đạo công ty "quân xanh" nhanh chân bỏ trốn

Kết luận điều tra vụ án của C03 Bộ Công an cho thấy, để hợp thức việc được một số quan chức tỉnh hậu thuẫn trúng các gói thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã thành lập, chỉ đạo nhóm các công ty thuộc hệ sinh thái làm “quân xanh” trong đấu thầu, gồm: Công ty Mopha do bố đẻ đứng tên và bà Nhàn chiếm 70% cổ phần; Công ty CP Thiết bị y tế và Môi trường do cháu ruột bà Nhàn làm giám đốc; Công ty CP tư vấn Công nghệ cao. Hoặc bà Nhàn thuê người làm “quân xanh”, báo giá, dự thầu, như: Công ty TNT; Công ty Thành An Hà Nội; Công ty BMS; Công ty nha khoa Việt Tiên; Công ty Tâm Hợp…

Sau đó, Công ty AIC và các công ty do AIC chỉ định tham gia 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỉ đồng và trúng toàn bộ 16 gói.

Để đối phó với hoạt động điều tra, xác minh của các cơ quan chức năng, bà Nhàn đã yêu cầu nhân viên, lãnh đạo chủ chốt xuất cảnh khỏi Việt Nam, tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Khi vụ án được tiến hành điều tra, ngoài bà Nhàn thì 5 lãnh đạo công ty ‘quân xanh’ cũng đã bỏ trốn, gồm: Nguyễn Thị Sen - nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và môi trường; Nguyễn Thị Tích - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha; Ngô Thế Vinh - Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên; Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội và Đỗ Mỹ Hạnh - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Chân dung bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn.

"Chân dung" các công ty "‘quân xanh"

Vẫn theo kết luận điều tra, Công ty TNHH Thành An Hà Nội được thành lập ngày 19/6/2001, do ông Nguyễn Đăng Thuyết làm người đại diện. Từ tháng 8/2021 đến nay, chức vụ Tổng giám đốc do bà Ngô Thị Quỳnh Hoa đảm nhiệm đồng thời làm đại diện pháp luật. Công ty này có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán thiết bị, dụng cụ y tế; buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng; buôn bán thiết bị điện tử, tin học; buôn bán hóa chất...

Cơ quan điều tra xác định, bị can Nguyễn Đăng Thuyết đã câu kết với Công ty AIC để làm nhà thầu ‘quân xanh’ tại 4 gói thầu; đứng tên thay Công ty AIC để trúng gói thầu số 71, 74, mục đích để được bán hàng vào dự án, hưởng lợi số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 42 tỷ đồng.

Còn Công ty MoPha vốn điều lệ 70 tỷ đồng do bà Nguyễn Thị Tích làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này thành lập ngày 5/12/2007, mã số thuế 0800287778, trụ sở tại tầng 7, số 163 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

C03 cáo buộc bà Tích đã ký hồ sơ, thủ tục để giúp Công ty AIC chuẩn bị Hồ sơ dự thầu của 5 gói thầu, ký các báo giá gửi Công ty Thẩm định giá để tạo điều kiện cho Công ty AIC nâng giá gói thầu, giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 57 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNT được thành lập ngày 15/3/2006 có mã số thuế 0101897259. Hiện công ty vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực bán buôn máy móc, thiết bị y tế; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng... với vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật tại thời điểm tham gia dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là Lê Thị Bích Thủy (Giám đốc).

Theo kết luận, bà Thủy đã thông đồng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Hoàng Thị Thuý Nga (Chủ tịch NSJ) để làm nhà thầu “quân xanh” tại 11 gói thầu, chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhân viên Công ty AIC chuẩn bị hồ sơ thầu để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu: đứng tên trúng gói thầu số 75 thay Công ty AIC. Mục đích là để Công ty TNT được bán 22 thiết bị y tế cho Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, hưởng lợi nhuận chênh lệch mua bán thiết bị cung cấp vào Dự án hơn 3,5 tỷ đồng; giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 128 tỷ đồng

Đối với Công ty BMS được thành lập ngày 15/1/2001, có vốn điều lệ 500 triệu đồng. Người đại diện pháp luật thời điểm tham dự đấu thầu tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bà Phạm Thị Thanh Thủy (Giám đốc). Tuy nhiên, từ 27/10/2020 đến nay, người đại diện pháp luật là bà Lê Nguyễn Tường Vi (Giám đốc) và vốn điều lệ đã tăng lên mức 70 tỷ đồng.

Công ty BMS tham gia đấu thầu 10 gói thầu tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Trong đó, gói thầu số 65 có hợp đồng trị giá 49,33 tỷ đồng. Để cung cấp thiết bị y tế vào gói thầu này tại dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty BMS và Công ty TNT ký hợp đồng mua bán thiết bị y tế trị giá 44,31 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty BMS và Công ty TCI ký hợp đồng thêm 2 hợp đồng khác. Trong đó, hợp đồng ký ngày 5/10/2014 có tổng giá trị hơn 21,3 tỷ đồng, hợp đồng ngày ngày 16/12/2014 có tổng giá trị 2,8 tỷ đồng để Công ty TCI bán các thiết bị cung cấp cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Công ty Nha khoa Việt Tiên được thành lập ngày 11/5/1998, do ông Ngô Thế Vinh (Giám đốc) làm người đại diện pháp luật. Công ty hiện có vốn điều lệ 25 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực như: sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng; mua bán trang thiết bị y tế; trang thiết bị dụng cụ, vật tư phòng thí nghiệm ngành y tế; bán buôn máy móc thiết bị y tế...

C03 cho rằng, ông Vinh đã thông đồng, cùng với Nhân viên Công ty AIC để làm nhà thầu “quân xanh" tại 10 gói thầu, chỉ đạo Nhân viên phối hợp với Nhân viên Công ty AIC chuẩn bị hồ sơ thầu để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu. Mục đích để Công ty Nha khoa Việt Tiên được bán thiết bị cho Công ty AIC đưa vào Dự án, hưởng lợi tiền chênh lệch mua bán thiết bị hơn 120 triệu đồng; giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 74 tỷ đồng.

Công ty Tâm Hợp được thành lập theo ngày 14/5/2004. Tại thời điểm tham gia đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Văn Bằng (Giám đốc). Từ ngày 4/9/2020, người đại diện pháp luật là bà Phạm Thị Như Thủy.

Công ty hiện có vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực như: bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; bán buôn thực phẩm; cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác...

Theo Cơ quan điều tra, Công ty Tâm Hợp đã thông đồng, cấu kết cùng với Công ty AIC để làm nhà thầu “quân xanh” tại 1 gói thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu dự Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Mục đích, sau khi Công ty AIC trúng thầu, Công ty Tâm Hợp được bán thiết bị vào Dự án, hưởng lợi tiền chênh lệch hơn 2,8 tỷ đồng: giúp sức cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,5 tỷ đồng.

Cách đây ít ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bà Nhàn và bảy người đang bỏ trốn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

