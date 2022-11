Cựu chủ tịch, bí thư Đồng Nai nhận hối lộ 28 tỉ đồng từ cựu chủ tịch AIC

Ngày 11-11, theo nguồn tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát đề nghị truy tố hơn 20 bị can, trong đó có nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh và các cựu lãnh đạo AIC.

Từ trái qua, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái. Ảnh: H.M

Theo đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Bộ Công an đề nghị truy tố Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai; Phan Huy Anh Vũ, cựu giám đốc Sở Y tế, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai và Bồ Ngọc Thu, cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Riêng bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch Công ty AIC, được xác định có vai trò lớn trong vụ án song thời điểm Cơ quan điều tra Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố thì bị can này đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo kết luận điều tra, dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt mức đầu tư 1.904 tỉ đồng. Giai đoạn 2013-2015, dự án có 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế. Thời điểm xây dựng bệnh viện trên, UBND tỉnh Đồng Nai lập Ban chỉ đạo dự án xây dựng bệnh viện Đồng Nai do ông Đinh Quốc Thái làm trưởng ban. Bà Bồ Ngọc Thu là phó ban chỉ đạo thường trực dự án này.

Theo kết luận, cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh đã nhận số tiền "bôi trơn" không hề nhỏ để Công ty AIC dễ dàng trúng các gói thầu. Theo đó, bị can Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái đã nhận hối lộ mỗi người hơn 14 tỉ đồng từ bà Nhàn.

Từ trước khi dự án xây dựng bệnh viện được phê duyệt, bà Nhàn đã nhiều lần gặp trực tiếp hai cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để đưa quà và tiền. Một số lần khi cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đi công tác tại Hà Nội, bà Nhàn cũng gặp gỡ và đưa tiền.

