Cách cựu lãnh đạo Đồng Nai giúp Công ty AIC 'lũng đoạn' đấu thầu

36 bị can bị đề nghị truy tố - Hai bị can tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (chủ tịch kiêm tổng giám đốc Công ty AIC), Trần Mạnh Hà (phó tổng giám đốc Công ty AIC). - Hai bị can tội nhận hối lộ: Trần Đình Thành (cựu bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai), Đinh Quốc Thái (cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai). - Một bị can tội nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: Phan Huy Anh Vũ (cựu giám đốc BV đa khoa Đồng Nai, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai). - Một bị can tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Bồ Thị Thu (cựu giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai). - Một bị can tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Trịnh Huy Cường (trưởng Phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai). - 29 bị can tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng: + Nhóm thuộc Công ty AIC: Hoàng Thị Thúy Nga (cựu phó tổng giám đốc), Đỗ Văn Sơn (cựu kế toán trưởng)… + Nhóm cán bộ tỉnh Đồng Nai: Phan Minh Trí (trưởng Phòng hành chính quản trị BV đa khoa Đồng Nai), Cao Thị Tám (cựu trưởng Phòng tư vấn đấu thầu Trung tâm Tư vấn, xây dựng tỉnh Đồng Nai, thuộc Sở Xây dựng), Phan Thành An (cựu trưởng Phòng quản lý dự án - đấu thầu Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai)… và nhóm công ty có liên quan. Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phong tỏa hơn 107 tỉ đồng trong bốn tài khoản của Công ty AIC mở tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Mỹ Đình. Cùng với đó, công an kê biên một biệt thự diện tích 357 m2 tại phố Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) của bà Nhàn nhờ cha ruột đứng tên; kê biên một biệt thự diện tích 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đứng tên bà Nhàn. Ngoài ra, kê biên sáu căn hộ chung cư tại chung cư Pacific Place trên phố Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đứng tên bà Nhàn; kê biên thửa đất rộng hơn 4.000 m2 tại phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đứng tên Công ty CP Bất động sản AIC.