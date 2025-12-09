'Điểm danh' những tác nhân khiến chất lượng không khí Hà Nội lao dốc

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, tối 7/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới với chỉ số AQI đạt 230 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe). Xếp thứ 2 là Ấn Độ với chỉ số ô nhiễm ở mức 196.

Nghiên cứu của nhiều tổ chức chỉ ra nguyên nhân hoạt động của các phương tiện giao thông (chiếm khoảng 60%), sản xuất công nghiệp, xây dựng (hơn 20%)...

Ghi nhận ngày 8/12, tại dự án đường Vành đai 2,5 (phường Định Công, Hà Nội), khu vực này ngổn ngang vật liệu, rác thải tập kết ngay tại công trường

Vật liệu xây dựng ngổn ngang trong quá trình thi công khiến bụi bặm bay lên từng lớp như màn sương mỏng mỗi khi phương tiện đi qua

Cuối năm là thời điểm Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, cũng vì vậy càng khiến cho ô nhiễm không khí tại Thủ đô càng thêm trầm trọng

Khu vực công trường Vành đai 4 cắt qua Quốc lộ 6 (phường Yên Nghĩa) ghi nhận tình trạng ô nhiễm nặng nề

Khi trời mưa, đường trở nên lầy lội, bùn từ khu vực công trường tràn ra lòng đường. Khi trời nắng thì cả đoạn đường như chìm trong sương mù, bụi bẩn.

Cuối năm cũng là dịp các đơn vị thi công lát vỉa hè. Việc cắt gạch, tập kết vật liệu trên phố - đây là một trong những nguyên nhân góp phần khiến không khí trở nên ô nhiễm, ngột ngạt và khó thở. Hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường Trung Hòa

Các công trình xây dựng riêng lẻ đang khẩn trương thi công, hoàn thiện trước Tết Nguyên đán. Công trình 108 Bạch Đằng, phường Hồng Hà tập kết vật liệu không che chắn cả trên và dưới công trình

Thi công tại công trình 526 Bạch Đằng, phường Hồng Hà gây ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến người dân xung quanh

Cùng với đó các hoạt động đổ thải, đốt rác diễn ra thiếu kiểm soát cũng làm tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội luôn ở mức cao và biến động mạnh, đặc biệt là trong các tháng mùa đông.

Nguyên nhân một phần đến từ mật độ phương tiện giao thông dày đặc và nhiều công trình xây dựng diễn ra đồng thời. Bà Thủy cũng nhấn mạnh, vào cuối năm, tình trạng ô nhiễm trở nên trầm trọng hơn do các hoạt động chỉnh trang đô thị diễn ra liên tục, kèm theo ùn tắc giao thông, tăng cường vận chuyển vật liệu xây dựng, cùng các hoạt động đốt rác, đốt phụ phẩm nông nghiệp...

Tại khu vực đường Nguyễn Tuân, UBND phường Thanh Xuân đang triển khai dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường Nguyễn Tuân. Ghi nhận chiều ngày 8/12 cho thấy, công trường dự án không có bạt che, không được tưới nước để giảm bụi. Thậm chí, khi phá dỡ công trình đơn vị thi công cũng không có bạt che, nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Công trường dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân)

Tương tự, vỉa hè đường Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt) đang được chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp. Tuy nhiên, đơn vị thi công không có biện pháp đảm bảo an toàn, giảm bụi.

Bên cạnh đó, hoạt động đốt rác cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm tại Hà Nội những ngày qua (ảnh: Bãi rác tự phát trên đường Phạm Tu chiều ngày 8/12).