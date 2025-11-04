Di sản Hội An một tuần ngâm lũ

Một góc phố cổ Hội An bên sông Hoài vẫn ngập sâu 2 m, trưa 3/11. Nước lũ bắt đầu tràn vào khu phố cổ từ rạng sáng 27/10 và dâng cao khoảng 1-2 m chỉ sau vài giờ. Tàu thuyền vội vã đưa du khách, người dân thoát khỏi vùng ngập sâu. Nhiều người dân, hộ kinh doanh dọn tài sản lên cao ngang đợt lũ gần nhất năm 2007.

Phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới ngày 4/12/1999 nhằm ghi nhận giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa độc đáo của thương cảng quốc tế sầm uất vào thế kỷ 16-17.

Suốt một tuần, cầu An Hội qua sông Hoài, nối khu phố cổ và khu chợ đêm Nguyễn Hoàng, ngập 2 m, chỉ còn lại chóp trang trí. Bốn ngày trước lũ rút, nhưng đến trưa nay lên lại, chỉ còn cách mức lũ trước khoảng 0,7 m. Người dân phải dùng ghe, thuyền để vượt sông Hoài.

Chùa Cầu - biểu tượng của phố cổ Hội An, bị cô lập bởi nước lũ. Sáng 30/10, lũ lên khiến chùa Cầu ngập chừng nửa mét. Đây là mức ngập cao nhất từ trước đến nay ghi nhận tại công trình này.

Là điểm cao nhất ở ven sông Hoài, chùa Cầu trở thành "bến tạm" khi người dân muốn sơ tán từ vùng ngập lũ đến nơi cao ráo hơn.

Rác đọng phía trước Chùa Cầu, trưa 3/11. Đây là rác của người dân trong lúc dọn lũ, bỏ tạm ra đường chưa được thu gom. Nước lên nhanh đã cuốn theo, mắc lại ở khu vực cầu. Công nhân môi trường và người dân đã đẩy rác từ phía sau Chùa Cầu về phía sông Hoài để tiện cho việc thu gom sau này.

Khu vực chợ Hội An nằm gần sông Hoài, nước ngập gần lút mái tôn hôm 29/10, trong khi một ngày trước, nước chỉ ngập khoảng 30 cm (góc phải). Các tuyến phố đi bộ quanh chợ được căng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Đường Bạch Đằng ven sông Hoài là nơi đầu tiên nước lũ dâng lên và cũng ngập sâu nhất ở phố cổ. Sáng 30/10, một số ngôi nhà cổ đã ngập đến mái ngói. Trong khi đó, đường Nguyễn Thái Học, song song bên trong đường Bạch Đằng, nước đã ngập hết bảng tên đường.

Người kinh doanh ở Hội An, dọc nhiều tuyến phố như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học... bị thiệt hại nặng nề khi nước lũ tràn vào nhà đến 2 m. Trong đó, nhiều hộ kinh doanh lụa tơ tằm, hàng lưu niệm, áo quần, valy, túi xách... cho biết thiệt hại 2-4 tỷ đồng. Tranh thủ nước lũ rút ba hôm trước, người dân mang hàng hoá ra phơi với mong muốn vớt vát được chút tài sản.

Đến chiều nay, hàng loạt tuyến đường nước tiếp tục dâng cao. Chủ shop vải trên đường Trần Phú, nối từ chợ Hội An về chùa Cầu, vội xếp hàng chục cây vải lên xe kéo ra khỏi phố cổ, đi gửi ở nhà cao ráo hơn, để phòng lũ dâng trong đêm, thiệt hại lớn.

Nước lũ dâng cao hơn một mét trên đường Hoàng Văn Thụ hôm nay, người dân dùng thuyền đi lại, trong khi những người gốc Hội An tránh lũ trong chính ngôi nhà của mình, sinh hoạt trên tầng 2. Những con chó thường ngày ở dưới tầng 1, giờ phải "tránh lũ" trên mái tôn.

Người dân Hội An chưa dọn lũ xong, lại tiếp tục đón trận lũ mới. Những túi rác được dọn tạm ra bên ngoài đường, chưa được thu gom, lại nổi lềnh bềnh khắp khu phố cổ. Nhiều người dân phải canh con nước để đẩy rác tránh trôi vào nhà.

Lực lượng chức năng đã căng dây, cắm biển cảnh báo những khu vực nguy hiểm ven sông Hoài, đồng thời bố trí lực lượng túc trực tại những khu vực xung yếu, trong đó có khu vực cầu An Hội.

Lũ gây ngập phố cổ Hội An đến nay đã 7 ngày và chưa có dấu hiệu rút. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho biết đợt lũ này kéo dài khác hẳn các năm trước, thường chỉ hai, ba ngày khiến người dân mệt mỏi, thiếu chuẩn bị. Ông cũng cho rằng, việc ngăn lũ ở Hội An là rất khó do đây là vùng cửa sông, cửa biển. Thay vì tìm cách chấm dứt ngập, ông Quang nhấn mạnh chính quyền địa phương và người dân cần tập trung vào các giải pháp thích ứng lâu dài.