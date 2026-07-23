Đêm nay miền Bắc mưa to đỉnh điểm, có nơi trên 300mm

Miền Bắc bắt đầu mưa lớn từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (23/7), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 07 giờ đến 15 giờ ngày 23/7 có nơi trên 40mm như các trạm: Nậm Cuổi (Lai Châu) 108.8mm, Nậm Cuổi 2 (Lai Châu) 78.0mm, Xá Tổng (Điện Biên) 80.4mm, Huổi Lèng (Điện Biên) 74.0mm, Cà Nàng (Sơn La) 44.8mm,…

Từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Cảnh báo mưa rất lớn ở miền Bắc từ đêm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Từ chiều tối 24/7 đến ngày 25/7, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 23/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ ngày 24/7, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm/24h, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm/24h. Từ đêm 25/7, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Về lũ trên các sông, hiện nay, mực nước trên các sông chính khu vực Bắc Bộ có dao động nhỏ và ở dưới mức báo động (BĐ)1. Từ đêm ngày 23/7 đến 25/7, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Khu vực miền núi phía Bắc vẫn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 12 giờ ngày 22/7 đến 12 giờ ngày 23/7), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Cuổi 120,2mm, Bum Tở 104,6mm (Lai Châu); Mường Mươn 186mm, Sín Chải 110,4mm (Điện Biên); Cao Răm 117,4mm (Phú Thọ); Thịnh Hưng 106,4mm (Lào Cai); Giáp Trung 94,6mm (Tuyên Quang); Mỹ Phương 102,1mm (Thái Nguyên);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên, Sơn La từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Lai Châu, Phú Thọ từ 5-15mm, có nơi trên 30mm;Tuyên Quang, Lào Cai và Thái Nguyên từ 5-10mm, có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm:

Lai Châu: Bum Tở, Nậm Cuổi; Bum Nưa, Hua Bum, Khoen On, Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Hàng, Pa Ủ, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tủa Sín Chải

Điện Biên: Mường Pồn, Na Sang; Mường Tùng, Nà Tấu, Nậm Nèn, Pa Ham, Quảng Lâm, Sín Chải, Tủa Thàng; Búng Lao, Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Phăng, Mường Toong, Nậm Kè, Núa Ngam, P. Mường Lay, Phình Giàng, Pu Nhi, Pú Nhung, Sam Mứn, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Thanh An, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Chùa

Sơn La: Bình Thuận, Chiềng Khoong, Chiềng La, Chiềng Lao, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Mường Bám, Mường Chiên, Mường É, Mường La, Mường Lầm, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Lầu, Ngọc Chiến, Púng Bánh, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Thuận Châu

Phú Thọ: Liên Sơn, Lương Sơn, P. Kỳ Sơn, Tân Pheo; Cao Sơn, Đan Thượng, Hương Cần, P. Thanh Miếu, P. Việt Trì, Sơn Đông, Tam Đảo, Thọ Văn

Lào Cai: Nghĩa Đô, Thác Bà; Chấn Thịnh, Chế Tạo, Púng Luông, Xuân Hòa, Yên Bình

Tuyên Quang: Bắc Mê, Giáp Trung; Bản Máy, Bằng Lang, Cán Tỷ, Hồ Thầu, Hồng Thái, Lao Chải, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Nấm Dẩn, Ngọc Long, P. Minh Xuân, P. Mỹ Lâm, P. Nông Tiến, Quản Bạ, Quang Bình, Tân Trịnh, Thanh Thủy, Tiên Nguyên, Xín Mần, Xuân Giang, Yên Hoa, Yên Nguyên, Yên Sơn, Yên Thành

Thái Nguyên: Nam Cường, Phú Lương, Quảng Bạch, Thượng Minh; An Khánh, Ba Bể, Bạch Thông, Cao Minh, Đại Phúc, Đồng Hỷ, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, P. Phổ Yên, P. Phúc Thuận, Phú Lạc, Phúc Lộc, Quân Chu, Quang Sơn, Văn Hán, Văn Lăng, Vĩnh Thông, Vô Tranh, Yên Thịnh.