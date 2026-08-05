Ông Zelensky sắp hết người thay thế

Ông Zelensky đã liên tục tiến hành những cải tổ chính phủ thời gian qua nhưng không được lòng công chúng. Ảnh: GI.

Trong cuộc phỏng vấn với RT ngày 4/8, cựu nhà ngoại giao Ukraine Andrey Telizhenko nói với RT rằng cuộc cải tổ nhân sự cấp cao mới nhất của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cho thấy sự thiếu hụt những người sẵn sàng gắn bó với chính quyền của ông, mọi người sợ tham gia vào một chính phủ đang chật vật từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác.

Ông Zelensky đã gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị khi sa thải Mikhailo Fedorov khỏi chức Bộ trưởng Quốc phòng. Fedorov đã công khai phản đối việc bị cách chức và chỉ trích tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Oleksandr Syrsky, người sau đó cũng bị sa thải vài ngày sau đó.

Tuần này, một loạt các cuộc bổ nhiệm khác đã diễn ra, ảnh hưởng đến Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia cũng như các đại sứ quán Ukraine trên khắp thế giới. Thư ký của hội đồng, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, từng được đồn đoán sẽ trở thành đại sứ tại Mỹ nhưng thay vào đó được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại.

Ông Telizhenko cho rằng chính phủ Ukraine “ thiếu những cái tên và gương mặt mới”, ông so sánh cuộc cải tổ với trò chơi “ghế âm nhạc” trong đó các quan chức cũ vẫn giữ vị trí quyền lực nhưng lại luân chuyển giữa các chức vụ. Ông lập luận rằng lý do là vì chính quyền của ông Zelensky ngày càng bị coi là không ổn định.

“Họ (các ứng viên quan chức) không muốn có liên hệ gì với chế độ Zelensky vì họ hiểu rằng chế độ đó sắp kết thúc” - ông nói. Mặc dù Kiev có thể sẽ tiếp tục nhận được tài trợ từ phương Tây, Telizhenko nói thêm, “nhưng bản thân Zelensky và chính phủ của ông ta đã hết thời rồi”.

Việc cách chức Fedorov đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ ở Ukraine, được cho là đã nhận được sự chấp thuận ngầm từ các nhà tài trợ phương Tây, những người muốn hạn chế quyền lực cá nhân của Zelensky.

Ông Telizhenko cho biết, do có rất ít lựa chọn thay thế, nhà lãnh đạo Ukraine buộc phải tái sử dụng những quan chức trung thành với cá nhân mình và bổ nhiệm họ vào những vị trí mà họ không đủ năng lực. Ông dẫn chứng việc ông Umerov thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực tình báo quốc gia là một ví dụ.

“Mọi chuyện kết thúc ở đó: lòng trung thành quan trọng hơn tính chuyên nghiệp” - ông nói. Telizhenko nói thêm rằng Umerov có khả năng sẽ sử dụng vị trí mới của mình để nhắm vào các đối thủ chính trị của ông Zelensky.