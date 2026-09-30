Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần tăng cường mạnh hơn

Trước khi đón không khí lạnh từ đêm nay 30/9, thời tiết miền Bắc khá oi bức, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37°C.

Cụ thể, hôm nay, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C.

Từ đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần được tăng cường mạnh hơn gây mưa diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan khí tượng lưu ý, nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, người dân có thể bị mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo viên Thúy Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Không khí lạnh gây mưa chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ 1/10, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3°C so với hôm nay, phổ biến 32-34°C, chấm dứt tình trạng nắng nóng.

Ngày 1/10, nắng nóng vẫn xảy ra tại các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 2/10, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này kết thúc.

“Từ 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này khả năng gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23°C, vùng núi cao dưới 20°C”, bà Nga thông tin.

Ngày 29/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 37°C như trạm Chi Nê (Phú Thọ) 37,6°C; Láng (Hà Nội) 38°C; Hải Dương (Hải Phòng) 37,3°C; Nho Quan (Ninh Bình) 37,7°C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37,2°C; Con Cuông (Nghệ An) 37,1°C…