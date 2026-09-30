Đêm nay không khí lạnh tràn về, miền Bắc còn nắng gắt hết ngày mai

Nhiệt độ giảm dần từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như trạm: Chi Nê (Phú Thọ) 36.8 độ, Nho Quan (Ninh Bình) 36.4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 36.3 độ, Nam Đông (Tp. Huế) 36.1 độ, … Độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 50-60%.

Ngày 1/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 2/10 nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Miền Bắc còn nắng gắt hết ngày mai. Ảnh: Tuấn Anh

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo viên Thúy Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khoảng đêm 30/9, một bộ phận không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Không khí lạnh gây mưa chủ yếu ở vùng núi Bắc Bộ từ gần sáng 1/10 đến ngày 2/10.

Từ 1/10, nhiệt độ tại Bắc Bộ giảm khoảng 2-3 độ C so với hôm nay, phổ biến 32-34 độ C, chấm dứt tình trạng nắng nóng.

Ngày 1/10, nắng nóng vẫn xảy ra tại các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 2/10, nắng nóng diện rộng tại các khu vực này kết thúc.

"Từ 4-5/10, một bộ phận không khí lạnh mạnh hơn sẽ ảnh hưởng đến nước ta. Đợt không khí lạnh này khả năng gây mưa tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm đáng kể, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 20 độ C", bà Nga thông tin.

Miền Trung đề phòng đa thiên tai

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ ngày 4/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ di chuyển xuống nước ta khiến cho nền nhiệt có thể giảm xuống 17 độ C ở vùng núi. Đi kèm với không khí lạnh là gió mạnh và mưa lớn.

Mưa ở miền Bắc xảy ra ngắn theo kiểu cuốn chiếu trong các ngày 4, 5/10 và dịch chuyển mưa về miền Trung các ngày 6, 7 và 8/10. Khi không khí lạnh về, khu vực đất liền từ Thanh Hóa tới Huế sẽ đối diện với 1 đợt gió Bắc ngắn nhưng khá mạnh.

Không khí lạnh về sẽ gây mưa ở miền trung từ khoảng 6/10-8/10. Sau ngày 8/10 có dấu hiệu xuất hiện một vùng áp thấp trên biển Đông. Nếu áp thấp này xuất hiện thì miền Trung sẽ đối diện với một tổ hợp thiên tai bất lợi bao gồm mưa lớn do không khí lạnh, áp thấp và nhiễu động gió đông. Không loại trừ khả năng mưa miền Trung sẽ kéo dài tới 12/10 hoặc lâu hơn.

TS Huy nhận định, vùng biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ sẽ có một giai đoạn sóng to gió lớn bắt đầu từ ngày 6/10 đến 9/10. Gió Đông Bắc trên biển khu vực Hoàng Sa vào bờ mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 3,5m và gần bờ cao 2,5m. Sóng biển này có thể gây sạt lở khu vực ven bờ từ Quảng Bình tới Quảng Nam cũ. Bà con ngư dân ở miền Trung nếu có tàu đánh cá cỡ nhỏ không chịu được gió cấp 7 và sóng ngoài khơi 3,5m thì không nên ra khơi ở ven biển miền trung giai đoạn từ 6-12/10.

Chuyên gia cũng lưu ý, các thông tin này được phân tích dựa vào nguồn dữ liệu GFS, ICON, ECMWF và kinh nghiệm cá nhân theo dõi các đợt không khí lạnh trước đây. Đây là những dự báo xa nên cường suất mưa và thời gian mưa có thể chỉ chính xác tương đối. Mọi người theo dõi các dự báo cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin chi tiết trong những ngày sau.