Đêm đầu tiên 54 tổ Cảnh sát 141 ra quân, thanh niên 'ngổ ngáo' trên phố bị xử lý

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới để lực lượng luôn là "quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, "tội phạm đường phố". Đặc biệt, Công an Hà Nội chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí; các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện ngổ ngáo, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng Công an làm nhiệm vụ... Việc này nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới. Theo đó, từ 15 tổ công tác 141 cấp Công an Thành phố như mô hình trước đây, lực lượng 141 sẽ có 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân.