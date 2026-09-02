Để trẻ 'hóng gió' ở cao tốc, nữ tài xế bị phạt từ hình ảnh phản ánh trên mạng

Ngày 2/9, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.H.Y. (SN 1990, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về các hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường bộ.

Hai trẻ nhỏ thò đầu đầu ra ngoài qua cửa sổ trời. Ảnh: H.P

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời của ô tô BKS 49A-828.xx đang chạy trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định khoảng 16h15 ngày 1/9, tại Km23+100 trên cao tốc (đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai), nữ tài xế đã để 2 trẻ em thò đầu ra ngoài qua cửa sổ trời khi phương tiện đang di chuyển. Đồng thời, chở người trên xe không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, nữ tài xế bị xử phạt về hành vi để người đu bám bên ngoài xe khi xe đang chạy, mức phạt 5 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

Ngoài ra, tài xế còn bị xử phạt 900.000 đồng do chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang lưu thông.

Tổng mức xử phạt đối với nữ tài xế là 5,9 triệu đồng và bị trừ 6 điểm GPLX.

Nữ tài xế bị phạt gần 6 triệu đồng vì cho trẻ 'hóng gió' trên cao tốc. Ảnh: H.P

Cục CSGT khuyến cáo, việc để trẻ em thò đầu, tay hoặc một phần cơ thể ra ngoài cửa sổ, cửa sổ trời khi xe đang chạy, đặc biệt trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng. Chỉ một tình huống phanh gấp, chuyển hướng đột ngột hoặc va chạm bất ngờ cũng có thể gây chấn thương nặng cho trẻ.