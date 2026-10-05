Cơ phó Flydubai 'từng định đâm máy bay vào sân bay Tel Aviv'

Theo tờ Sun, các nguồn tin Israel cho rằng al-Hammami, 29 tuổi, đã thú nhận kế hoạch tấn công kiểu 11/9 trong quá trình thẩm vấn. Người này được cho là có ý định thực hiện vụ tấn công từ trước khi được nhận vào làm phi công Flydubai.

Nguồn tin được Jerusalem Post dẫn lại cho biết al-Hammami từng tìm cách xin việc tại nhiều hãng hàng không trước khi gia nhập Flydubai. Anh ta được cho là lựa chọn hãng này vì có các chuyến bay đến Tel Aviv và âm mưu biến một chuyến bay thành công cụ tấn công. "Ước mơ là lao máy bay vào sân bay Ben-Gurion ở Tel Aviv", một nguồn tin nói về lời khai được cho là của al-Hammami trong quá trình thẩm vấn.

Chân dung cơ phó Hamam al-Hammami. Ảnh: Linkedin

Al-Hammami được cho là thường xuyên đến sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv trong thời gian làm phi công, chuyến gần nhất vào khoảng tháng 7, với nghi vấn nhằm thu thập thông tin và chuẩn bị cho kế hoạch tấn công.

Theo các nguồn tin Israel, al-Hammami dự định thực hiện kế hoạch vài ngày sau đó nhưng hủy bỏ khi phát hiện một người bạn là thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. Nghi phạm được cho là không muốn người này trở thành nạn nhân trong vụ tấn công.

Al-Hammami cũng bị cáo buộc từng cân nhắc một mục tiêu khác ở Tel Aviv là một tòa nhà cao tầng gần trụ sở quân đội Israel. Các nguồn tin cho rằng kế hoạch tấn công được triển khai khoảng 10 phút trước khi máy bay tiến vào không phận Israel, khiến các tiêm kích Israel có rất ít thời gian phản ứng.

Một máy bay chở khách của Flydubai ở sân bay quốc tế Ben Gurion, Tel Aviv. Ảnh: Flash90

Ngày 30/9, al-Hammami bị cáo buộc tấn công cơ trưởng Smit Machchhar bằng rìu cứu hộ và tìm cách giành quyền điều khiển chiếc Boeing 737 của Flydubai. Máy bay khi đó đang trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv. Hành khách và thành viên tổ bay sau đó lao vào khống chế al-Hammami, trong khi chiếc máy bay lao xuống khoảng 4,27 km chỉ trong 29 giây. Cơ trưởng bị thương nhưng vẫn tìm cách mở cửa buồng lái để những người khác vào hỗ trợ.

Bên cạnh cáo buộc âm mưu tấn công, al-Hammami còn bị chú ý bởi những nội dung được cho là cực đoan trên mạng xã hội. Anh ta từng kêu gọi bạo lực đối với phụ nữ trong thời gian học quản lý hàng không tại Đại học Buckinghamshire theo hình thức từ xa ở Muscat.

Một tài khoản trên mạng xã hội được cho là có liên quan đến al-Hammami từng đăng những nội dung ủng hộ các hình thức trừng phạt nghiêm khắc, công kích người đồng tính và mang tính sỉ nhục tình dục. Hơn 2.000 bài đăng bị cho là có nội dung cực đoan xuất hiện trong khoảng thời gian từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022.

Al-Hammami đã làm việc ở nhiều hãng hàng không trước khi thực hiện vụ đâm cơ trưởng Flydubai. Ảnh: Linkedin

Các nhà điều tra hiện tiếp tục xác định liệu al-Hammami hành động một mình hay có liên hệ với một tổ chức cực đoan. Trước khi gia nhập Flydubai, anh ta từng làm việc khoảng bảy năm cho Oman Air và sau đó là Royal Air Maroc. Oman từng cấm anh ta bay vì những lo ngại liên quan đến quan điểm cực đoan.

Sau vụ việc, Flydubai đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian cuộc điều tra tiếp tục.