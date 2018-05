Đề nghị Giám đốc công an hàm cao nhất là thiếu tướng

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 21:06 PM (GMT+7)

Chiều 16/5, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật Công an nhân dân sửa đổi. Được biết, một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo đưa ra đề xuất quy định giám đốc công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương loại I có cấp bậc cao nhất là Thiếu tướng.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, đề xuất này được một số thành viên ủy ban đồng tình nhưng đề nghị bổ sung tiêu chí như địa lý hành chính, tình hình an ninh. Mặt khác, một số thành viên không đồng tình vì cho rằng quy định chưa phù hợp với trần quân hàm của cơ quan quân sự cấp tỉnh theo quy định của Bộ Chính trị.

Việc quy định đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I không căn cứ vào tình hình an ninh trật tự. Quá trình thực hiện, số lượng tỉnh, thành phố được phân loại I có thể tăng lên dẫn đến số lượng cấp tướng tăng. Theo Uỷ ban thẩm tra, đây là vấn đề hệ trọng nên đề nghị báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến.

Liên quan đến việc này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, cử tri rất băn khoăn việc bổ nhiệm quá nhiều cấp tướng. Vậy luật này có giải quyết vấn đề bổ nhiệm quá nhiều cấp tướng không? Cơ quan soạn thảo Bộ Công an cần giải thích, có phải thời gian qua tiêu chuẩn phong cấp tướng rộng quá không?

Theo Thiếu tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, quan điểm của Bộ Quốc phòng là "cần cân nhắc đề xuất nêu trên". Ông cho rằng, quy định như vậy không phù hợp với quân hàm của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

"Hiện nay trong quân đội cấp bậc tương đương như cấp tỉnh rất nhiều, như Sư đoàn, nếu giải quyết hết lên cấp tướng thì nhiều tướng quá. Quan điểm của Bộ Quốc phòng tới đây là dù có sửa luật Sĩ quan thì chỉ huy cấp tỉnh cũng không quy định hàm cấp tướng", ông Minh cho hay.

Đại biểu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dẫn dụ, Giám đốc công an Cần Thơ có 4.000 quân trong tay, mang hàm Đại tá. Tuy nhiên, một Cục trưởng trên Bộ chỉ 100-200 quân thì có thể lên đến cấp Trung tướng. Một số tỉnh có biên giới trên biển như Quảng Ninh, rộng lớn như Thanh Hoá, hay tấp nập như Đà Nẵng, giám đốc công an giữ mấy nghìn quân cũng chỉ mang hàm đại tá, nên đại biểu Thường vụ “tâm tư thay cho anh em”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, ở Hà Nội, Phó giám đốc công an cũng là Thiếu tướng, trong khi các tỉnh Giám đốc công an, thường vụ cấp uỷ, đại biểu Quốc hội chỉ là đại tá. Bộ máy mới của ngành công an thì giám đốc địa phương sẽ quy hoạch lên Thứ trưởng, Thứ trưởng có quân hàm lên đến Thượng tướng, trong khi giám đốc địa phương chỉ đại tá thì không bao giờ lên được.

Hay trong luân chuyển cán bộ, Cục trưởng muốn lên Thứ trưởng phải đi làm Giám đốc địa phương, mà Cục trưởng là Trung tướng thì không thể đi địa phương được vì quân hàm chỉ lên đến Đại tá.

Bộ trưởng cũng khẳng định, không đặt vấn đề lực lượng công an tương thích với quân đội vì nhiệm vụ và bố trí lực lượng công an khác với quân đội. Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, không nên dùng từ "tương thích" giữa công an và quân đội, vì số lượng công an và quân đội không thể như nhau.