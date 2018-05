Cử tri bất bình một số cán bộ công an tiếp tay tội phạm trên mạng

Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cho biết cử tri và nhân dân bất bình về một số cán bộ công an, kể cả cán bộ cấp cao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội trên mạng. Đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng.

Sáng nay 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV (báo cáo).

Ông Hầu A Lềnh, Tổng Thư ký MTTQ Việt Nam

Trình bày báo cáo, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) Hầu A Lềnh cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng vào quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Trong đó, có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý nghiêm minh, không có "vùng cấm", kể cả đối với cán bộ lãnh đạo cao cấp, cán bộ đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho rằng, nhiều vụ việc chỉ được quan tâm xử lý khi có sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Còn một số ngành và địa phương vẫn chưa thực sự "vào cuộc", có biểu hiện né tránh và kết quả thực hiện chưa rõ nét.

Theo ông Hầu A Lềnh, cử tri cho rằng công tác bảo đảm an ninh mạng, quản lý công nghệ thông tin còn bộc lộ hạn chế, thiếu sót, tạo kẽ hở để tội phạm công nghệ "trục lợi" cá nhân; tình trạng đánh bạc trên mạng internet với số lượng tiền hàng ngàn tỉ đồng diễn ra nhiều năm mà không bị phát hiện.

"Cử tri và nhân dân bất bình và bức xúc trước hành vi của một số cán Bộ Công an kể cả cán bộ cấp cao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tiếp tay cho tội phạm thực hiện hành vi phạm tội. Đề nghị Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác quản lý thông tin, bảo đảm an ninh mạng, khẩn trương rà soát, chấn chỉnh để chấm dứt tình trạng này" – ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Cũng theo báo cáo của MTTQ, việc lợi dụng quyền hạn làm trái quy định về công tác cán bộ, thực hiện bổ nhiệm sai quy trình, thiếu tiêu chuẩn còn tồn tại ở một số ngành, địa phương đến nay chưa được xử lý triệt để. Đề nghị Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, xử lý những trường hợp sai phạm công khai để nhân dân biết và giám sát.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Hội nghị Trung ương 7 đã thông qua các Nghị quyết quan trọng, nhất là Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo quyết liệt hơn đối với việc rà soát cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm.

Cũng trong sáng nay, tại phiên họp của UBTVQH, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải đã trình bày báo cáo kết quả giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội thứ 4.

Bà Hải cho biết một trong những hạn chế đáng chú ý được nêu tại báo cáo là việc thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm đối với một số vấn đề mà cử tri phản ánh còn chưa được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Cụ thể, cử tri TP HCM, Bình Định và cử tri một số tỉnh khác bày tỏ sự lo lắng trước nguy cơ cháy nổ tại các khu chung cư cao tầng, do chưa được trang bị đầy đủ các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy. Việc trang cấp thiết bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy ra còn chưa đảm bảo.

Kiến nghị này được Bộ Công an xác định là đã giải quyết xong và trả lời với cử tri như sau: Bộ đã phối hợp với Bộ Quốc phòng, huy động máy bay trực thăng của lực lượng quân đội để xử lý sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; đăng phát 12.878 tin, 25.070 băng rôn, khẩu hiệu, 1.008.799 tờ rơi có nội dung tuyên truyền về an toàn phòng, chống cháy nổ,...

Tuy nhiên, từ thực tiễn cho thấy do công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này còn chưa được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, nên tình trạng vi phạm tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ xảy ra còn khá phổ biến, nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Đồng thời việc phối hợp giữa Bộ Công an với UBND các tỉnh, thành phố trong công tác phòng cháy chữa cháy còn có bất cập dẫn đến tình hình cháy nổ, diễn biến phức tạp, nhiều vụ gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các khu chung cư cao tầng, các khu chợ, nhà hàng...

Báo cáo nêu rõ, hàng loạt bất cập trên là kiến nghị đã được cử tri phản ánh tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 (tháng 11-2017) trước khi xảy ra các vụ cháy tại chung cư Carina xảy ra tại TP HCM, chung cư Xa La (Hà Nội). Thậm chí trước đây tại kỳ họp thứ 2 cử tri cũng đã từng đề cập... Điều đáng tiếc nhất là sau đó đã xảy ra vụ cháy chung cư cao tầng Carina ngày 23-3-2018 làm 13 người chết, hàng chục người bị thương và thiệt hại nhiều về tài sản...

"Nếu cơ quan có thẩm quyền giải quyết quan tâm hơn tới phản ánh của cử tri (mang tính chất cảnh báo) tích cực tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm để kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu nhà cao tầng, chung cư cao cấp,... thì thiệt hại về người và tài sản trong các vụ cháy vừa qua có thể giảm thiểu"- bà Hải nhấn mạnh.

Vì vậy, Ban Dân nguyện cho rằng việc giải quyết và trả lời cử tri về công tác phòng chống cháy nổ của Bộ Công an chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và nguyện vọng của cử tri.

Cử tri mong muốn Bộ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, xử lý thật nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống cháy nổ của các chủ đầu tư, cơ sở kinh doanh kể cả những đối tượng kinh doanh, sản xuất trang thiết phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo chất lượng.

Như khi tiến hành kiểm tra đột xuất tại chung cư 60 Nguyễn Thiện Thuật, (phường Lộc Thọ, Nha Trang) cho thấy có nhiều vi phạm trong công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt tại tầng hầm của chung cư, khi cán bộ kiểm tra đốt nóng đến 300 độ C mà hệ thống dập lửa tự động vẫn có trường hợp vòi không xả nước để dập lửa...

Tán đồng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nhấn mạnh: "Điều quan trọng là ngoài trả lời kiến nghị của cử tri thì cần thanh tra kiểm tra những nội dung cử tri nêu. Nếu quan tâm hơn tới các kiến nghị mang tính cảnh báo và hành động tích cực hơn thì có thể hạn chế các vụ việc cháy nổ như thời gian qua".