Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10

Sáng 10/6, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5/2026.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và công tác điều hành của Chính phủ; đồng tình, ủng hộ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Theo đánh giá, những chủ trương này góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ người dân.

Đối với hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân tin tưởng vào đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, linh hoạt; đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại đã góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về hoạt động của Quốc hội, cử tri và nhân dân hoan nghênh việc các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri ngay sau Kỳ họp thứ Nhất, qua đó tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri. Cử tri cũng đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã chủ động, trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác, bảo đảm tiến độ và chất lượng đề ra.

Đối với hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành, báo cáo cho biết cử tri và nhân dân ghi nhận sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, sản xuất kinh doanh duy trì đà phục hồi, đời sống nhân dân được bảo đảm.

Cử tri cũng đánh giá cao các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe mới được ban hành, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận được sự đồng tình, phấn khởi. Tuy nhiên, cử tri mong muốn Chính phủ tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu nhằm bảo đảm đời sống nhân dân.

Bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều ý kiến cử tri quan tâm đến công tác tuyển sinh lớp 10 và Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cử tri mong muốn Nhà nước tiếp tục đầu tư, phát triển mạng lưới trường công lập, bảo đảm các kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, an toàn, khách quan và công bằng.

Nhiều ý kiến cũng quan tâm đến việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, đề nghị quá trình thực hiện phải đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Báo cáo nêu rõ, nhiều cử tri băn khoăn về việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tình trạng tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới. Bên cạnh đó, giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cũng là vấn đề được nhiều người dân quan tâm.

"Nhiều ý kiến băn khoăn việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10; tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra ở một số lĩnh vực; diễn biến thời tiết cực đoan, nguy cơ thiếu điện trong mùa cao điểm, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất của mùa mưa bão sắp tới; giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao cần được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có giải pháp quản lý, điều hành hiệu quả, chủ động ứng phó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và hỗ trợ phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh", báo cáo nêu.

Từ thực tế trên, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học E10; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Cơ quan này cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai và triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với thiên tai. Đồng thời, cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định về an toàn lao động.

Đối với các dự án lớn trên địa bàn Hà Nội, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội trong quá trình triển khai, thực hiện. Trong đó, cần có chính sách và giải pháp cụ thể đối với các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết, nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng.