Đỏ mắt tìm xăng E5 giữa trung tâm TPHCM

Chạy hàng chục km tìm đổ xăng E5

Khoảng 21 giờ ngày 4/6, chị Phương, ngụ trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), kết thúc cuộc hẹn với bạn tại một quán nước trên đường Hàm Nghi (phường Sài Gòn). Chiếc xe máy đời 2003 của chị lúc đó kim xăng đã gần chạm vạch đỏ.

Nghĩ đến lời khuyên của nhiều người rằng xe đời cũ nên sử dụng xăng E5 RON 92 thay vì E10, chị quyết định tranh thủ tìm cây xăng còn bán loại nhiên liệu này trên đường về nhà.

Một điểm bán xăng E5 ở vòng xoay Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) tấp nập khách

Từ đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn), chị chạy dọc nhiều tuyến đường lớn hướng về đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Chợ Lớn). Thế nhưng, qua 5 cây xăng liên tiếp, thứ chị nhận được chỉ là câu trả lời: “Chỉ có xăng E10”.

“Lúc đó kim xăng đã sang vạch đỏ. Tôi thực sự hoang mang vì chạy mãi không thấy nơi nào bán E5. Cuối cùng phải chạy đến tận đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài) cách đó thêm khoảng 4km mới gặp cây xăng còn bán loại xăng này”, chị Phương kể.

Theo chị Phương, quanh khu vực đường An Dương Vương và nhiều tuyến đường trung tâm như Điện Biên Phủ, Trương Định hay Hồng Bàng..., việc tìm mua xăng E5 hiện rất khó khăn.

Trên đường Nguyễn Đình Chiểu chỉ có một cây bán xăng E5

Cùng chung cảnh ngộ, anh Minh Hạnh nhà ở đường Bình Phú (phường Bình Phú) cho biết, mỗi lần đổ xăng E5 phải chạy đến khu vực gần Bến xe Miền Tây. Quãng đường phát sinh khoảng 6km mỗi chiều.

“Tính cả đi lẫn về là hơn 12km chỉ để đổ xăng. Hướng tôi đi làm theo đường Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hưng), gần như không có cây xăng bán E5 nên ngày nào cũng phải đi vòng”, anh Hạnh nói.

Xăng E5 dần "tuyệt chủng"

Từ ngày 1/6, xăng E10 được triển khai kinh doanh rộng rãi trên toàn quốc theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học. Trong khi đó, theo Thông tư 50/2025, xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được sản xuất và cung ứng đến hết ngày 31/12/2030.

Theo Bộ Công Thương, đối với nhiều loại ô tô, xe máy đời cũ hoặc các động cơ sử dụng xăng chưa được khẳng định tương thích với E10, người dân nên ưu tiên sử dụng xăng E5 RON 92. Chính vì vậy, nhu cầu tìm mua E5 vẫn còn khá lớn.

Xe máy, xe hơi đời cũ.. được chủ phương tiện đổ xăng E5 nhiều hơn

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, phần lớn các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TPHCM đã chuyển sang kinh doanh xăng E10. Nhiều cửa hàng hiện chỉ còn bán E10 và dầu diesel. Xăng E5 nếu có cũng chỉ được bố trí một cột bơm.

Anh Vân Sơn (43 tuổi, ngụ xã Hưng Long) cho biết, chiếc ô tô đời cũ của gia đình vẫn đang sử dụng xăng RON 95. Những ngày qua, anh liên tục tìm kiếm địa điểm bán E5 để chủ động khi cần thay đổi nhiên liệu. “Tôi đi khá nhiều cây xăng ở TPHCM nhưng vẫn chưa xác định được nơi bán E5 gần nhà. Tìm mấy ngày nay vẫn chưa thấy”, anh Sơn nói.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Bàn Cờ) có một cửa hàng của PVOIL vẫn duy trì hai trụ bơm E5. Trong khi đó, hệ thống Comeco cho biết các cửa hàng vẫn cung cấp xăng E5 nhưng số lượng trụ bơm được bố trí tùy theo quy mô từng điểm bán.

Người dân dần thích nghi với xăng E10, tuy nhiên nhu cầu sử dụng xăng E5 vẫn còn khá lớn

Ngược lại, nhân viên tại một số cửa hàng STS cho biết, hiện chỉ có xăng E10. Nhiều cây xăng tư nhân trong các khu dân cư cũng vắng bóng xăng E5.

Để hỗ trợ người dân tra cứu địa điểm bán nhiên liệu, mới đây Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi”. Ứng dụng cho phép tìm kiếm vị trí cây xăng, chỉ đường, theo dõi tình trạng hoạt động cũng như các loại nhiên liệu đang kinh doanh.

Tuy nhiên, theo phản ánh của chị Hà Vy (ngụ phường Trung Mỹ Tây), dữ liệu trên ứng dụng đôi khi chưa cập nhật kịp thời. “Có cửa hàng hiển thị bán xăng E5 nhưng khi đến nơi lại không có. Một số điểm khác thì ở quá xa, cách chỗ tôi cả chục cây số”, chị Vy cho biết.

Cần thông tin rõ ràng

Tại một diễn đàn về xăng sinh học mới đây, ông Cao Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị động lực TPHCM đề xuất, trong thời gian tới cần có sự phối hợp giữa nhà sản xuất ô tô, xe máy, doanh nghiệp nhiên liệu, các cơ sở dịch vụ kỹ thuật, các trường đại học, các tổ chức nghề nghiệp để từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về khả năng tương thích nhiên liệu sinh học của các dòng xe đang lưu hành tại Việt Nam.

Tuy nhiên tại TPHCM hiện không có nhiều cây xăng có E5, vì vậy người dân khá chật vật khi phải đi quãng đường xa để tìm mua

Theo ông Phong, điều người dân cần hiện nay là những thông tin rõ ràng như xe nào có thể dùng E10 bình thường, xe nào nên theo dõi thêm, xe nào cần kiểm tra trước khi chuyển đổi… Khi có dữ liệu minh bạch và hướng dẫn thực tế, người dân sẽ yên tâm hơn hơn.

Ông Phong nói rằng, chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học là xu hướng phù hợp với mục tiêu giảm phát thải và phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều quan trọng là giúp người dân thích ứng đúng với loại nhiên liệu đó để không hoang mang, không chủ quan, không cực đoan. Việc hiểu đúng chiếc xe mình đang sử dụng chính là chìa khóa để quá trình chuyển đổi diễn ra an toàn, hiệu quả.