Con bị cưỡng đoạt dây chuyền, gia đình viết đơn xin giảm tội cho thủ phạm

Ngày 21-5, Tòa án nhân dân khu vực 1 – Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hải (SN 1999; trú xã Phú Vinh, TP Huế) 3 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Bị cáo Hải tại phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, sáng 17-11-2025, Hải điều khiển xe máy chở con đến học tại Trường Tiểu học Vinh An 1. Trong lúc đưa con vào lớp, Hải phát hiện cháu L.T.T.M. (SN 2019, học sinh lớp 1) đeo dây chuyền màu vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, khi cháu M. đang đứng trong lớp học trò chuyện với bạn, Hải đi đến phía sau, nói "đứng yên để chú mở" rồi dùng tay tháo sợi dây chuyền trên cổ cháu bé. Do hoảng sợ trước sự xuất hiện của người lớn, cháu M. không dám phản ứng để Hải lấy tài sản rồi rời khỏi trường.

Sau sự việc, cháu bé bật khóc và kể lại cho cô giáo cùng gia đình. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc xác minh và triệu tập Hải làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời giao nộp tang vật.

Hội đồng xét xử nhận định thời điểm xảy ra vụ việc, bị hại mới hơn 6 tuổi nên hành vi phạm tội thuộc trường hợp đối với người dưới 16 tuổi – tình tiết định khung tăng nặng theo quy định pháp luật.

Theo tòa, bị cáo nhận thức rõ hành vi dùng lời nói và thái độ uy hiếp tinh thần trẻ nhỏ để chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện vì mục đích vụ lợi. Hành vi này không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản mà còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường học đường và tình hình an ninh trật tự địa phương.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.