Đấu giá biển số xe, tiền thu được đưa về đâu?

30 năm “ấp ủ” đề án đấu giá biển số xe Năm 1993, Bộ Công an chỉ đạo Công an Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. Sau 2 tháng triển khai thực hiện đã có 94 trường hợp tự chọn biển số trên tổng số 198 xe đăng ký (đạt 47%). Bộ Công an đã tiến hành sơ kết, rút kinh nghiệm, có công văn báo cáo và được Thủ tướng đồng ý cho triển khai việc thu phí biển số xe tự chọn trên toàn quốc. Tuy nhiên sau đó dư luận có nhiều ý kiến trái chiều nên việc này bị dừng lại. Năm 2008, Công an Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La và Hà Nội báo cáo Bộ Công an xin ý kiến về việc đấu giá biển số xe. Sau khi trao đổi thống nhất với các bộ, Bộ Công an tiếp tục có công văn báo cáo và được Thủ tướng đồng ý nghiên cứu. Các đơn vị chức năng đã dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn việc đấu giá quyền sử dụng biển số xe, lấy ý kiến tham gia nhiều lần của các bộ, ngành và địa phương nhưng không được ban hành do vướng mắc về cơ sở pháp lý. Đến năm 2010, Bộ Công an ban hành Thông tư số 36/2010 quy định về đăng ký xe; trong đó quy định biển số xe 5 số thay thế loại biển 4 số và có dấu chấm ở hàng số thứ 3 nên cũng đã làm thay đổi quan niệm về số đẹp, dãy số đẹp. Ngày 30-9-2011, Bộ Tài Chính có văn bản báo cáo và Thủ tướng đồng ý cho tạm dừng việc đấu giá biển số.