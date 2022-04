NÓNG: Bộ Công an kiểm tra thêm 1 dự án đất vàng ven biển Bình Thuận

Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục kiểm tra thực địa dự án du lịch Xuân Quỳnh, thuộc khu du lịch Quốc gia Mũi Né – TP Phan Thiết, sở hữu vị trí đắc địa ven biển.

Tiếp tục xác minh thông tin tố giác của công dân về các dự án có dấu hiệu sai phạm tại Bình Thuận, chiều 22-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp với Viện KSND Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trạng dự án du lịch Xuân Quỳnh, thuộc phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Dự án du lịch Xuân Quỳnh nhìn từ trên cao

Dự án du lịch Xuân Quỳnh nằm tại bãi sau Mũi Né, sở hữu vị trí mặt biển đắc địa Khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Dự án có quy mô 24.000 m2, có mặt tiền giáp đường Nguyễn Hữu Thọ - Mũi Né, được UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định chấp thuận đầu tư, điều chỉnh diện tích vào tháng 2-2021.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiểm tra hiện trường dự án

Cùng với dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, dự án du lịch Xuân Quỳnh cùng một chủ đầu tư là Tập đoàn Rạng Đông – Bình Thuận. Hai dự án này nằm trong số 9 dự án mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bình Thuận.

Đoàn xe của Bộ Công an hoàn thành kiểm tra hiện trường dự án và rời đi vào chiều cùng ngày

9 dự án nói trên cơ bản đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an phối hợp đo đạc kiểm tra thực địa để giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong giao, quản lý đất đai tại Bình Thuận.

Trước đó, vào ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ông Lương Văn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 3 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở của tỉnh Bình Thuận liên quan đến vụ án sai phạm trong giao đất tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, cũng là 1 trong 9 dự án được Bộ Công an thụ lý điều tra.

