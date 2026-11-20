Ngày 20/11, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện thi thể em N.V.T.V (SN 2015, xã Tuy Phước Bắc), nạn nhân mất tích khi tắm biển trước đó.

Thi thể em V được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 1km. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường xảy ra vụ việc ở xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐT.

Như Dân Việt đưa tin, ngày 19/11, bốn học sinh lớp 6 ở xã Tuy Phước Bắc, gồm ba nam và một nữ, đến tắm biển tại khu vực thôn Trung Lương, xã Cát Tiến.

Trong lúc tắm, cả bốn em bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa, dẫn đến tình trạng đuối nước.

Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương nhanh chóng triển khai cứu nạn. Ba học sinh được đưa vào bờ an toàn, riêng nữ sinh còn lại mất tích.