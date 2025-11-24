Lũ lịch sử ở Khánh Hòa: 'Tờ lịch vẫn dừng ở 20/11, ngày cả nhà không bao giờ quên'

Đêm muộn sau khi nước rút, căn nhà cuối ngõ ở thôn Võ Cạnh, phường Tây Nha Trang vẫn sáng ánh đèn pin và nến. Tám người của ba hộ gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm sau ngày dài tất bật dọn dẹp hậu lũ. Nhiều ngày trước đó, họ phải chống chọi với đói, rét giữa "biển" nước.

Ba gia đình nhà anh Nguyễn Văn Lâm, vợ chồng người em họ sống sát vách và một hộ bên cạnh xem nhau như người một nhà, nương tựa suốt những ngày nước dâng.

Khi lũ ập vào, họ cùng nhau bồng con nhỏ leo lên gác, chia nhau từng gói mì. Đến lúc nước rút, họ lại hỗ trợ nhau để dọn dẹp, từ việc xúc bùn đến dựng lại đồ đạc bị nước cuốn trôi.

“Lũ lên nhanh quá, chúng tôi chỉ kịp dìu nhau chạy, bỏ lại hết đồ đạc”, anh Lâm kể.

Nhìn căn nhà ngổn ngang hàng hóa, anh chỉ biết thở dài. Gia đình anh buôn bán hàng khô, vừa nhập một lô hàng lớn cách đây một tuần, nay hư hỏng gần hết, thiệt hại gần 200 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm đóng chai mất nhãn làm sao có thể bán nữa, “cứ vớt được món nào là mừng món đó”, anh nói.

Trong lúc ăn, chị hàng xóm kể hôm nay họ mới chỉ kịp dọn qua loa mà trời đã tối lúc nào không hay. “Một mình làm thì không xuể, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhờ có nhau mà mọi thứ đỡ rối bời hơn”, chị nói.

Ngoài phòng khách, gian thờ bị nước xô nghiêng ngả. Đồ gỗ ngấm nước, hư hại nặng, chưa kịp kê ra ngoài. Suốt cả ngày, họ chỉ đủ thời gian dọn một phần bùn để có khoảng trống sinh hoạt. “Nước sinh hoạt rất yếu nên việc dọn dẹp càng khó khăn”, anh Lâm cho biết.

Ngồi trên ghế, con gái anh Lâm tỉ mẩn kiểm tra từng hộp màu vừa được rửa sạch bùn lúc ban sáng, món đồ dùng học tập hiếm hoi còn nguyên vẹn sau trận nước lớn.

Đứng nép bên khung cửa, chị Thanh Huyền, vợ anh Lâm, vẫn bần thần khi nhắc đến người thân bị kẹt trong vùng ngập sâu ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. “Mãi đến trưa nay gia đình mới liên lạc được, biết mọi người bình an mà ai cũng rưng rưng. Những ngày không có sóng điện thoại giữa bốn bề nước lũ, mình thấy bất lực".

Tờ lịch trên tường vẫn dừng ở ngày 20/11 – ngày mà cả nhà sẽ không bao giờ quên. Dù nhà cửa tan hoang, tài sản bị thất thoát, họ dần chấp nhận và bình tâm đối mặt với những mất mát, gây dựng lại từ đầu. Giữa gian khó, cả ba gia đình vẫn thấy nhẹ lòng vì ít nhất họ còn có nhau.

Đây cũng chính là tình cảnh chung của nhiều hộ dân tại Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Tỉnh ủy Khánh Hòa, đến ngày 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 15 người chết, 20 người bị thương; hơn 30.655 hộ dân bị ngập sâu từ 1-3m; hơn 13.300ha lúa và hoa màu cùng hàng trăm ha thủy sản bị cuốn trôi, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng.