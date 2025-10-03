Nông dân Hà Tĩnh nghẹn ngào mót lúa ngay trong nhà của mình

Căn nhà cấp bốn của vợ chồng ông Nguyễn Quang Đạt (xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh) giờ đây chỉ còn lại một gian để trú ngụ, những gian còn lại đã bị bão làm hư hỏng nặng. Bên ngoài, nước vẫn dâng cao ngang bờ rào.

Con trai ông Đạt chằng chéo lại tấm bạt tạm để nước mưa không chảy vào nhà. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong sân, vợ chồng ông Đạt cặm cụi cúi người, bàn tay run run mò mẫm dưới làn nước đục ngầu. Họ đang tìm lại từng hạt thóc, là thành quả của cả mùa vụ nay bị bão lũ cuốn trôi.

“Khủng khiếp quá cháu ơi, gần 20 năm rồi mới thấy cơn bão mạnh như rứa…”- ông Đạt bật khóc.

Ông kể, đêm bão số 10 đổ bộ, gió gào thét trên mái nhà, mưa xối xả. Đến nửa đêm, gió lặng dần nên mọi người tưởng bão đã qua, ai cũng mừng thầm. Nhưng chỉ hơn nửa tiếng sau, gió đổi chiều, quét mạnh hơn, giật tung mái sau nơi gia đình ông vừa chất mấy bao thóc mới thu hoạch để chạy bão.

Người nông dân mót lúa ngay trong nhà mình, vớt vát thành quả "một nắng, hai sương" trên cánh đồng. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hơn năm ngày trôi qua kể từ khi cơn bão số 10 ập xuống, nước vẫn còn ngập ngang đến cổ. Toàn xã Đức Minh với hơn 2.800 hộ, hơn 6.000 con người đang gồng mình bám víu, chống chọi với lũ.

Nhà ông Đạt nằm ngay vùng trũng, tài sản quý giá nhất là vài tấn thóc thu hoạch trước bão giờ đã bị ngâm nước, bị cuốn trôi. Cả gia đình chỉ trông chờ vào từng ấy tấn thóc, giờ thì tay trắng sau bão.

2.800 hộ gia đình bị cô lập hoàn toàn. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Giờ vợ chồng chú phải mò dưới bùn, mót từng nắm thóc. Mùa mưa lũ đang tới, không mót lại thì lấy gì ăn. Nhà nông quanh năm chỉ làm được có chừng ấy, mà ông trời còn làm tội", ông Đạt nói, tay khẽ bốc lớp bùn rồi lần tay trong nước lũ như sợ những hạt thóc lại bị cuốn đi mất. Vợ ông lặng lẽ, tiếp tục vục tay xuống dòng nước và cứ thế lần sàng để mót từng hạt thóc.

Cậu con trai của ông Đạt đang là sinh viên một trường đại học ở Vinh kể lại đêm bão tràn về mà giọng vẫn còn nghẹn. Nghe tin bão, em muốn trở về nhà giúp bố mẹ nhưng không kịp. Khi về tới nhà thì mái nhà đã bay gần nửa, sân ngập nước đến bờ tường, thóc bị lũ kéo tràn ra ngoài cổng trôi theo dòng nước.

Lúa bị lũ cuốn trôi chìm xuống bùn đất được người nông dân mót lại. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Dù mưa lớn, gió mạnh nhưng cả gia đình vẫn cố gắng dùng những tấm bạt nhỏ, kèm vài tấm ván gỗ để che chắn lại mái nhà nhằm hạn chế tối đa nước mưa chảy vào.

Khi được hỏi về lương thực thực phẩm để sinh sống trong những ngày bị cô lập, ông Đạt cho hay giờ thì có gì ăn nấy, cầm cự chờ nước rút. Thực phẩm đã hư hỏng hết cũng phải mót lại để ăn dần.

“Nói thật với cháu, có gì ăn nấy để sống qua ngày thôi. Giờ mình đâu có còn lựa chọn”, ông Đạt bộc bạch.

Ông Đạt phải chèo thuyền ra đường lớn để tìm hỗ trợ về lương thực. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Gia đình ông Đạt cùng nhiều hộ dân khác trong vùng lũ xã Đức Minh đang mong ngóng nhà nước hỗ trợ lương thực thực phẩm trong thời gian tới. Bởi nước lũ chưa có dấu hiệu giảm và cơn bão khác lại đang sắp ùa vào biển Đông.