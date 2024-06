Đắk Lắk: Loay hoay xử lý 1 dự án điện mặt trời hết phép hoạt động

Bộ Công an đang điều tra Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản trả lời và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Lắk đã được phê duyệt từ năm 2017 đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2017, 2018, 2019, 2020 tại địa bàn huyện Ea Súp. Bộ Công an yêu cầu cung cấp các tài liệu liên quan việc giải quyết các thủ tục, đề xuất phê duyệt bổ sung các dự án vào quy hoạch điện lực quốc gia và quy hoạch điện lực cấp tỉnh; quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; lựa chọn, công nhận chủ đầu tư; cấp chứng nhận đầu tư; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật… Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại điện mặt trời BMT (gần đập thủy lợi Krông Búk Hạ, huyện Krông Pắk) khi vị trí khu đất thực hiện dự án chưa phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Đắk Lắk; vị trí khu đất thuộc đất thủy lợi, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện Krông Pắk nên không đủ điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013. Việc UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên là vi phạm Luật Đầu tư và các quy định khác.