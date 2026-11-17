Ngày 17/11, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua, địa phương ghi nhận khoảng 90 hộ dân bị thiệt hại do tôm hùm chết, sốc nước, với tổng số lượng khoảng 8 tấn.

Theo ông Nguyên, số tôm chết không lớn so với tổng sản lượng nuôi của địa phương khoảng 2.000 tấn/năm, nhưng vẫn là thiệt hại đáng kể đối với các hộ nuôi.

Địa phương sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, trong đó chú trọng khoanh nợ, hỗ trợ vay vốn để các hộ có điều kiện tái sản xuất.

Tôm hùm nuôi ở vịnh Xuân Đài.

Trước đó, từ ngày 9-12/11, trên địa bàn phường Sông Cầu xảy ra mưa lớn. Với phương châm chủ động phòng tránh, địa phương đã khuyến cáo ngư dân triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, do mật độ lồng bè nuôi quá dày đặc, việc di chuyển bè khi xảy ra sự cố gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk tính đến sáng 17/11, thống kê cho thấy hơn 40 hộ dân bị thiệt hại do tôm hùm chết, với tổng số lượng gần 5 tấn. Địa phương khuyến cáo ngư dân thường xuyên túc trực tại lồng bè, theo dõi chặt chẽ diễn biến nguồn nước để kịp thời nâng hoặc hạ lồng nuôi phù hợp.

Người dân cũng được yêu cầu khẩn trương xử lý, thu gom tôm hùm chết đưa vào bờ, tránh vứt xuống đầm gây ô nhiễm môi trường và tác động trở lại vùng nuôi.

Lồng bè nuôi thủy sản trên vịnh Xuân Đài dày đặc.

Môi trường nước biến động, yêu cầu giảm mật độ lồng bè

Trước tình trạng tôm hùm chết sau mưa lũ, Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra thực tế, nhận định môi trường nước trên vịnh Xuân Đài có sự thay đổi đột ngột, gây bất lợi cho thủy sản nuôi.

Tại thời điểm kiểm tra, các chỉ số môi trường vẫn trong ngưỡng chịu đựng của tôm, cá. Tuy nhiên, một số khu vực nuôi cục bộ, nhất là nơi lồng bè đặt gần bờ, xuất hiện hiện tượng phân tầng nước, khiến môi trường nuôi biến động, tiềm ẩn nguy cơ thiếu oxy, ảnh hưởng đến sức khỏe và tỷ lệ sống của thủy sản.

Đoàn Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk kiểm tra thực tế tại vịnh Xuân Đài.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi thường xuyên vệ sinh vùng nuôi, theo dõi các yếu tố môi trường nước để có biện pháp chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, cần thu gom rác thải sinh hoạt, chất thải nuôi trồng, xác thủy sản chết và thức ăn thừa; tuyệt đối không xả trực tiếp xuống vùng nuôi nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước.

Chi cục cũng đề nghị các địa phương ven vịnh Xuân Đài và khu vực lân cận nghiên cứu mô hình cộng đồng tham gia quản lý, thu gom rác thải; triển khai giải pháp cải thiện chất lượng môi trường vùng nuôi. Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp lại hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Đề án tổng thể phát triển ngành thủy sản của tỉnh, từng bước giảm mật độ lồng bè, hướng đến phát triển bền vững.