Công an bác tin đồn người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển

Sự kiện: Thời sự
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người lặn bắt tôm hùm tử vong do axit sunfuric trôi ra biển là sai sự thật, gây hoang mang dư luận

Ngày 21-11, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cho biết các thông tin về việc những bình axit sunfuric trôi dạt ra môi trường bị vỡ, khiến người dân lặn bắt tôm hùm trên biển ngộp thở, tử vong là không đúng sự thật.

Cơ quan công an sẽ xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật

Công an phường đã trực tiếp liên hệ với người dân trên địa bàn để xác minh và bước đầu khẳng định đây chỉ là tin đồn, không chính xác. Đồng thời, không có căn cứ cho thấy các bình axit sunfuric bị trôi ra biển.

Hiện, công an phường tiếp tục nắm tình hình, xác minh nguồn phát tán thông tin và làm việc với những trường hợp đăng tải nội dung không có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 20-11, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã phát đi thông báo về việc Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn trôi 100 can axit sunfuric, dung tích 20 lít/can.

Đây là loại hóa chất nguy hiểm, người dân nếu nhặt được không tự ý mở nắp, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được xử lý kịp thời.

Cảnh báo quan trọng về 100 can axit sunfuric bị mưa lũ cuốn trôi ở Đắk Lắk

100 can axit sunfuric nguy hiểm đã bị nước lũ cuốn trôi, công an cảnh báo người dân nếu nhặt được không tự ý mở ra.

-21/11/2025 14:55 PM (GMT+7)
