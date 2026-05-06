Đại úy công an bị tấn công tại trụ sở đã được phẫu thuật sọ não và nối lại bàn chân

Ngày 6/5, lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đặc biệt cho Đại úy Hoàng Trung H., cán bộ Công an phường Ba Đồn bị thương nặng trong vụ đối tượng dùng rựa tấn công tại trụ sở công an xảy ra vào trưa 5/5.

Đại uý H. đã được phẫu thuật sọ não và nối lại bàn chân.

Theo bệnh viện, nạn nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch, trên đầu có vết chém sâu gây chảy máu não, đồng thời 1/3 bàn chân phải bị chém đứt lìa.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não để hút máu tụ, xử lý tổn thương vùng đầu và đồng thời thực hiện nối lại phần bàn chân bị đứt lìa.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, ca nối bàn chân đặc biệt phức tạp do vết thương nghiêm trọng, tổn thương nhiều mạch máu và gân cơ. “Bệnh viện trước mắt chỉ thực hiện nối các mạch máu chính để duy trì sự sống cho bàn chân. Sau đó, các bác sĩ từ Bệnh viện Trung ương Huế đã ra hỗ trợ xuyên đêm để hoàn thành ca ghép” - lãnh đạo bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới thông tin.

Đến sáng 6/5, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng Đại úy H. vẫn chưa tỉnh lại và đang được hồi sức tích cực, theo dõi đặc biệt.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 12h40 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, hộ khẩu thường trú tại TDP Thủy Sơn, phường Ba Đồn; nơi ở hiện nay tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) mang theo một cây rựa dài khoảng 80cm xông vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, Đại úy Hoàng Trung Hoài đang thực hiện nhiệm vụ trực ban thì bất ngờ bị đối tượng dùng rựa chém liên tiếp vào vùng đầu, bàn chân phải và gót chân trái.

Sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng chức năng kịp thời khống chế, bắt giữ cùng tang vật là cây rựa gây án. Vụ việc khiến Đại úy Hoài bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mất nhiều máu, trong đó 1/3 bàn chân phải bị đứt lìa.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ vụ tấn công.