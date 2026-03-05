Ảo giác sau khi sử dụng ma túy, gã trai cầm dao ra đường đuổi chém nhiều người

Cầm dao đi gây sự

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Trung (SN 1994, trú tại xã Mỹ Đức, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Cáo trạng xác định Trung có tiền sử bệnh động kinh, sử dụng ma túy từ năm 2018, thuê trọ cùng mẹ và em trai tại xã Gia Lâm, làm nghề bán bánh Crepe dạo.

Sáng 5/12/2024, khi đang bán hàng tại khu vực xã Đình Xuyên, Trung gặp một đối tượng lạ mặt đi qua hỏi Trung “có đập đá không em? Mua cho anh mấy trăm”.

Trung đồng ý, đưa 200.000 đồng cho đối tượng và nhận một gói có chứa Methamphetamine, cất vào túi quần.

Trưa cùng ngày, sau khi về phòng trọ, lợi dụng lúc mẹ và em trai không có ở nhà, Trung tự chế dụng cụ sử dụng ma túy bằng chai nhựa, ống hút, giấy bạc và dùng hết số ma túy đá đã mua.

Đến 23h, do ảnh hưởng của ma túy, Trung lấy một con dao rời phòng trọ, ra đường Đặng Công Chất tìm người gây sự.

Khoảng 1h15 ngày 6/12/2024, Trung đến quán nước của anh Phạm Văn Đông (SN 1970) ở trên vỉa hè đường Đặng Công Chất (xã Đình Xuyên). Tại đây có các anh Trần Văn Chính (SN 2001), anh Đào Hải Dương (SN 2001) và anh Đặng Khánh Tùng (SN 2004), xã Phù Đổng, đang ngồi uống nước.

Trung cầm dao trên tay tiến lại gần và hỏi “mấy anh có đánh nhau không”, rồi bất ngờ chém một nhát xuống mặt bàn Inox làm bề mặt bàn hằn lõm.

Thấy Trung thái độ hung hăng, cả ba thanh niên đứng dậy bỏ chạy. Trung đứng chửi bới một lát rồi bỏ đi về hướng đường Hà Huy Tập.

Ảnh minh họa.

Đuổi, chém nhiều người

Sau khi Trung rời đi, anh Chính và nhóm bạn quay lại quán nước tiếp tục nói chuyện liền bị Trung quay lại, đuổi chém.

Hậu quả, anh Chính bị đối tượng chém nhiều nhát vào đỉnh đầu, vùng lưng. Bị tấn công, anh Chính quay người ôm giữ Trung và vật ngã xuống đường khiến con dao văng ra. Anh Dương và anh Tùng quay lại hỗ trợ khống chế Trung, đưa đến Công an xã Đình Xuyên, trình báo.

Anh Chính được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến ngày 16/12/2024 thì xuất viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, trưng cầu giám định thương tích của bị hại. Kết luận giám định pháp y xác định, anh Chính bị tổn thương cơ thể 7%; các tổn thương do vật có cạnh sắc gây ra.

Quá trình điều tra, do nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của Trung, Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Kết luận giám định của Phân viện Pháp y tâm thần Bắc Miền Trung, Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế xác định Nguyễn Văn Trung mắc bệnh động kinh cơn lớn kèm rối loạn tâm thần do sử dụng chất gây ảo giác với hội chứng nghiện.

Tuy nhiên, tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Trung ở giai đoạn ngoài cơn động kinh, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính Nguyễn Văn Trung theo đề nghị của cơ quan điều tra. Người bán ma túy cho Trung do không xác định được nhân thân nên chưa có căn cứ xử lý.

Về trách nhiệm dân sự, mẹ bị can đã bồi thường cho anh Chính 11,5 triệu đồng. Nạn nhân yêu cầu bồi thường thêm 8,5 triệu đồng nhưng đến nay bị can chưa thực hiện.

Theo Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của Nguyễn Văn Trung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Sau khi sử dụng ma túy, bị can mang theo hung khí, chủ động tìm người để đánh nhau, truy đuổi và chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Việc anh Chính không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Quá trình điều tra, Trung thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình đã khắc phục một phần hậu quả; bị can bị hạn chế khả năng điều khiển hành vi nên được xem xét là các tình tiết giảm nhẹ.