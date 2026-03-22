Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chiều 21/3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã 2 lần điều chỉnh, sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, thống nhất lập danh sách 217 người ở trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bộ Quốc phòng tăng 1 đại biểu là 14 đại biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là đại biểu Quốc hội 2 khoá XV, XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lê Đức Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng có tên trong danh sách trúng cử.

Cạnh đó, nhiều tướng lĩnh thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI gồm:

- Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ứng cử tại TP Hà Nội

- Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, ứng cử tại TPHCM

- Trung tướng Dương Văn Thăng, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án TAND Tối cao, ứng cử tại TPHCM

- Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu 9, ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp

- Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy quân khu 5, ứng cử tại tỉnh Gia Lai

- Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa

- Thiếu tướng Vũ Đại Dương, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch, Phó Tư lệnh Quân khu 1, ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn

- Thiếu tướng Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Nghệ An

- Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, ứng cử tại tỉnh Nghệ An

- Thiếu tướng Tô Thành Quyết, Phó Tư lệnh Quân khu 3, ứng cử tại tỉnh Ninh Bình

- Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2, ứng cử tại tỉnh Phú Thọ

- Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị

- Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng, ứng cử tại tỉnh Quảng Trị