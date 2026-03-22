Chiều 21-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21-3-2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu Quốc hội được bầu: 500. Tổng số người ứng cử: 863.

Tổng số cử tri trong cả nước: 76.423.940. Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 76.198.214

Tỉ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong cả nước: 99,70%. Số phiếu hợp lệ: 75.892.848. Số phiếu không hợp lệ: 298.705

Tổng số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 500.

Tại Phiên họp thứ năm của Hội đồng Bầu cử quốc gia, diễn ra chiều 21-3, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định: Cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực chất.

Dưới đây là kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ban hành kèm theo Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21-3-2026 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI:

Chi tiết tỉ lệ phiếu bầu của 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI