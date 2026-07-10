Phát hiện thêm nhiều hài cốt liệt sĩ nằm chồng lên nhau ở công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 13 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Sáng ngày 10/7, việc tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng tiếp tục diễn ra khẩn trương. Lực lượng chức năng sử dụng máy múc đào tiếp tục mở rộng khu vực, các chiến sĩ bới từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân Khu 7 đã trực tiếp đến khu vực khai quật để cùng tham gia và chỉ đạo công tác đào tìm kiếm. Quá trình khai quật, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như dầu gió, nhẫn vàng, cây bút... Sau đó, các bộ hài cốt liệt sĩ được vào khu vực lấy mẫu và lưu mẫu làm sạch, bao bọc lại để vào các tiểu rồi đưa vào khu vực Nhà tưởng niệm.

Đội K74 tích cực tìm kiếm trong sáng 10/7 và phát hiện thêm 13 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: LG

Trung tá Lý Minh Vân, thành viên Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cho biết, hơn 35 cán bộ, chiến sĩ của Đội K74 đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ngay từ khi triển khai nhiệm vụ, đơn vị đã quán triệt cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy trình tìm kiếm, quy tập, bảo đảm cẩn trọng, tỉ mỉ trong từng khâu để không bỏ sót hài cốt và di vật của các liệt sĩ.

Theo Trung tá Lý Minh Vân, việc liên tiếp phát hiện các hài cốt liệt sĩ là niềm động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, đồng thời tiếp thêm quyết tâm để lực lượng tiếp tục hoàn thành tốt công tác tìm kiếm, góp phần đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ trang nghiêm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, lãnh đạo Quân khu 7, lãnh đạo TP.HCM và Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các lực lượng tham gia tìm kiếm đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, riêng trong sáng 10/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã quy tập được 13 bộ hài cốt liệt sĩ. Hiện trạng phát hiện, các chiến sĩ lúc hy sinh được chôn cất thành nhiều lớp chồng lên nhau, khi tìm kiếm trong lớp đất có vị trí có tới 3 hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, khu vực tìm kiếm hiện đã tiến sát bờ hồ nên việc khai quật phải tạm dừng để xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp, tránh nước tràn vào khu vực khai quật. Sau khi hoàn thiện các điều kiện bảo đảm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng tìm kiếm.

Lực lượng tìm kiếm khẩn trương và tỉ mỉ. Ảnh: LG

Thiếu tướng Trần Chí Tâm nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm sẽ được triển khai với quyết tâm cao, nhưng phải bảo đảm cẩn trọng, khoa học, chặt chẽ, không để sót hài cốt và di vật, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Theo Bộ Tư lệnh TP.HCM, việc mở rộng phạm vi tìm kiếm được thực hiện trên cơ sở đánh giá hiện trường, đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử và thông tin do nhân chứng cung cấp.

Công tác tìm kiếm được triển khai khẩn trương nhưng bảo đảm đúng quy trình, với mục tiêu không bỏ sót các vị trí có khả năng còn hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, ngày 9/7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM phát hiện thêm 5 bộ hài cốt và 2 bộ di vật tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 16 bộ.