Đại biểu tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng liên quan phát biểu về phim "Đất rừng phương Nam"

Sáng 8-11, tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) tranh luận với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng liên quan đến phần trả lời của Bộ trưởng về bộ phim Đất rừng phương Nam.

Đại biểu Trịnh Xuân An tranh luận với Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng sáng 8-11

Trước đó, tại phiên chất vấn chiều 7-11, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết có thể xem xét xử lý hành vi xúc phạm, bôi xấu phim Đất rừng phương Nam.

Tranh luận với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về trả lời nêu trên, đại biểu Trịnh Xuân An cho rằng trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước cần làm rõ đâu là sai trái, đâu là những nét đẹp cần tôn vinh, cần thiết phải lắng nghe dư luận.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, dư luận xã hội là hình thức biểu hiện trạng thái của xã hội rất bình thường, dư luận có cái đúng, cái sai, cái tốt, cái xấu nhưng không phải ý kiến nào được nêu ra cũng để "đánh cho ai đó chết" mà để góp ý nêu quan điểm và để làm cho mọi thứ rõ ràng và tốt đẹp hơn.

"Chúng ta không nên đánh đồng các loại ý kiến dư luận, nhất là những góp ý để bảo vệ tính chân thực, bảo vệ sự thật, bảo vệ giá trị lịch sử. Trong công tác quản lý cơ quan Nhà nước cần phải lắng nghe, theo dõi dư luận để có những điều chỉnh cần thiết, bởi mọi thứ đều có lý do, không có lửa làm sao có khói"- đại biểu đoàn Đồng Nai đặt vấn đề.

Theo ông Trịnh Xuân An, việc bỏ qua dư luận hoặc coi thường dư luận để mọi việc đi quá xa và thành vấn đề nóng rồi mới có động thái là không ổn. "Bộ phim được kiểm duyệt ngày 29-9, đến ngày 15-10 lại đề nghị sửa nội dung, vậy chất lượng kiểm định và trách nhiệm của Cục Điện ảnh chưa cao"- đại biểu nêu.

Tiếp tục nhấn mạnh trong phần tranh luận, đại biểu An cho rằng không thể xem nhẹ công tác giáo dục truyền thống, lịch sử. Bộ phim có thể hay ở góc độ điện ảnh, nghệ thuật, có thể lấy cảm hứng từ mọi nguồn nhưng với lịch sử, với văn hóa dân tộc thì phải luôn chân thực, trung thực và không được làm méo mó. Trách nhiệm của cơ quan quản lý phải làm rõ được đâu hành vi sai trái để xử lý, đâu là dư luận đúng đắn để tôn vinh, do đó đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL làm rõ nội dung này.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, căn cứ Luật Điện ảnh, bộ phim Đất rừng Phương Nam đã được Hội đồng thẩm định phim tiến hành thẩm định. Hội đồng khẳng định bộ phim không vi phạm pháp luật về điện ảnh, được cấp phép để phổ biến.

"Bộ VH-TT-DL tôn trọng quyết định của Hội đồng thẩm định. Trong trường hợp phát hiện hội đồng làm sai, vi phạm pháp luật, thì lúc đó mới có các biện pháp để xử lý tiếp theo"- Bộ trưởng cho hay.

Tuy nhiên, trước những ý kiến tranh luận trên mạng xã hội về bộ phim, Bộ VH-TT-DL đã yêu cầu Hội đồng thẩm định xem xét, tiếp thu ý kiến dư luận. Sau đó, Hội đồng đã tổ chức họp, mời các cơ quan hữu quan xem xét lại và tiếp tục khẳng định bộ phim có đầy đủ yếu tố để cấp phép phổ biến. "Cá nhân Bộ trưởng và Bộ VH-TT-DL đều phải tôn trọng hội đồng theo nguyên tắc hội đồng chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác thẩm định phim"- ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Đối với phần trả lời tại phiên chất vấn chiều 7-11 về bộ phim này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng do ông phát biểu bằng tiếng miền Trung nên "không rõ lắm" và cần thiết, có thể mở lại băng ghi âm để nghe lại phần phát biểu của ông. Bộ trưởng nhắc lại phát biểu của ông hôm qua: "Nếu có các biểu hiện bôi nhọ, bêu xấu thì phải nghiêm túc xử lý".

"Ở đây, lưu ý là "nếu có". Bởi chúng ta đã có Luật An ninh mạng, quy tắc ứng xử trên không gian mạng. Vì vậy, việc khen chê, có ý kiến khác nhau với một tác phẩm điện ảnh là điều bình thường. Nhưng rõ ràng, trong văn hóa ứng xử, chúng ta không thể chấp nhận thói trịch thượng, thói phán xét, thói quy chụp, bêu xấu, bôi nhọ. Người Việt thường có câu "lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Chính vì vậy, ở đây còn có câu chuyện văn hóa ứng xử"- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Trước Quốc hội, một lần nữa Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhắc lại phát biểu của ông chiều 7-11: "Nếu có các biểu hiện bôi nhọ, bêu xấu thì phải nghiêm túc xử lý".

Tại phiên chất vấn thành viên Chính phủ chiều 7-11, đại biểu Quốc hội Tô Thị Bích Châu đề nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết giải pháp bảo vệ cá nhân, tổ chức khi bị cộng đồng mạng xã hội bạo hành.

Bà Tô Thị Bích Châu dẫn 2 ví dụ vừa qua là hoa hậu Ý Nhi chỉ vì phát ngôn thiếu tế nhị mà bị "ném đá", và phim Đất rừng phương Nam "bị cộng đồng mạng đập cho tơi bời". "Vậy lúc đó ai bảo vệ họ, cách bảo vệ thế nào hay phải chờ họ khiếu nại, kiến nghị, làm đơn. Góp ý theo kiểu đập cho chết chứ không phải đập cho chừa là rất nguy hiểm" - đại biểu Tô Thị Bích Châu nói và cho rằng việc này liên quan đến Bộ VH-TT-DL, Bộ TT-TT, Bộ Công an.

