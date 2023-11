Chất vấn thẳng thắn, trả lời rõ ràng

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang Kỷ luật được tăng cường Nói về các lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết từ đầu năm 2023 đến nay đã có 4 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm 0,5%-2%; triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội, 15.000 tỉ đồng cho lâm sản, thủy sản; tập trung vốn tín dụng cho các động lực tăng trưởng, lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó, kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; kiểm soát chặt chẽ bội chi, nợ công. Chính sách tiền tệ điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, trong các lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế, bất cập, đúng như nhiều ĐB đã nêu. Tiến độ hoàn thành các quy hoạch ngành, vùng, quy hoạch tỉnh còn chậm. Giải ngân vốn đầu tư công, triển khai chính sách hỗ trợ DN vay trong gói 40.000 tỉ đồng của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu. Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình Chú trọng thu hồi tài sản của nhà nước Theo Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình, trong xét xử, giải quyết các vụ án về kinh tế, tham nhũng, các cấp tòa đã phối hợp với các cơ quan liên quan để đưa ra xét xử sớm, chú trọng thu hồi tài sản của nhà nước. Chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2023, tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản trong 147 vụ án kinh tế, tham nhũng với 490 bị cáo và tổng giá trị hơn 1.200 tỉ đồng. "Có 109 vụ với 396 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt hơn 408 tỉ đồng" - ông Nguyễn Hòa Bình cho hay. Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí 99,99% số bị can truy tố đúng tội danh Với ngành KSND, Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh cơ quan này đã chủ động phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, phức tạp, có tính hệ thống, có tổ chức, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Các biện pháp đã được thực hiện để bảo đảm thu hồi tài sản đạt hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào kết quả chung của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Theo ông Lê Minh Trí, tỉ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó chuyển xử lý hình sự đạt 99%; số vụ án VKSND truy tố đúng thời hạn đạt tỉ lệ 100% và số bị can VKSND truy tố đúng tội danh đạt 99,99%.