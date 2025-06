Đại biểu Quốc hội: 'Khẩn cấp mà phải trình, họp, xin thì coi như xong rồi'

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đề nghị cần định lượng rõ ràng về tình trạng khẩn cấp, nếu không khi công bố tình trạng khẩn cấp ở những vấn đề về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, thảm họa… sẽ gặp nhiều khó khăn. Ông Ngân nêu một trường hợp cụ thể là trong giai đoạn dịch COVID-19, TP.HCM đề nghị Chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp nhưng sau đó Chính phủ đã áp dụng các biện pháp như tình trạng khẩn cấp. Việc áp dụng các biện pháp tình trạng khẩn cấp để bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân đã rất được đồng tình. Tuy nhiên, khi quyết toán lại gặp một số khó khăn về thủ tục. Lý do, theo quy định của luật thì những khoản đó chỉ được chi khi áp dụng trong tình trạng khẩn cấp. Chính vì vậy, đại biểu Ngân đề nghị cơ quan soạn thảo có phụ lục hoặc quy định chi tiết để công bố tình trạng khẩn cấp khi cần thiết. Cạnh đó, ông Trần Hoàng Ngân cũng cho rằng cần phân cấp ngay cho chủ tịch UBND các địa phương để giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh sẽ rất cần thiết. Đồng thời, quy định cụ thể về quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp khi ban bố tình trạng khẩn cấp.