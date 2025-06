Bổ sung quyền hạn cho Trưởng, Phó Trưởng công an cấp xã

Chiều 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS).

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật đề cập đến nhiều ý kiến đề nghị liên quan việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên được bố trí là trưởng công an (hoặc phó trưởng công an) cấp xã.

Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) Nguyễn Huy Tiến cho biết, nhiều ý kiến tán thành với việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng công an hoặc phó trưởng công an cấp xã trong dự thảo Luật là phù hợp, bảo đảm tính kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức cơ quan điều tra 2 cấp.

Viện trưởng VKSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự. Ảnh: QH

Tại dự thảo đã bổ sung quy định, điều tra viên cao cấp của Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh được bố trí làm Trưởng Công an cấp xã hoặc làm Phó Trưởng Công an cấp xã khi được Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh phân công, ủy quyền tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra đối với vụ án về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã thì được thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn như Thủ trưởng Cơ quan điều tra quy định tại điều 36 BLTTHS.

Trước lo ngại việc mở rộng thẩm quyền có thể khiến Công an xã trở thành một cấp điều tra mới, mâu thuẫn với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, VKSND tối cao khẳng định, Công an xã không phải là một cấp điều tra. Việc bổ sung quy định là theo đề xuất của Bộ Công an nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn khi không tổ chức Cơ quan điều tra Công an cấp huyện.

Về thẩm quyền áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, có ý kiến đề nghị chỉ nên giao Trưởng Công an cấp xã quyền đề xuất, không nên giao thẩm quyền trực tiếp do tính chất xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

Tiếp thu ý kiến này, VKSND tối cao chỉnh lý dự thảo theo hướng Điều tra viên là Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã sẽ không có thẩm quyền áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt.

Đồng thời, VKSND tối cao đã bổ sung và quy định rõ Điều tra viên là Trưởng Công an cấp xã hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã phải là Điều tra viên Trung cấp trở lên, được Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an cấp tỉnh phân công. Bộ trưởng Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với Viện trưởng VKSND tối cao quy định chi tiết nội dung này.