Điều tra viên là trưởng công an cấp xã có thể khởi tố, điều tra vụ án hình sự

Sáng 20/5, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao Nguyễn Huy Tiến trình bày tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS).

Theo ông Tiến, trên cơ sở đề nghị của Bộ Công an, dự thảo luật bổ sung quy định điều tra viên trung cấp trở lên (của cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh) là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan CSĐT công an cấp tỉnh phân công, có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng có mức cao nhất của khung hình phạt đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến. Ảnh: Như Ý

Theo ông Tiến, việc sửa đổi này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi không tổ chức công an cấp huyện.

Bên cạnh đó, dự thảo luật quy định TAND khu vực có thẩm quyền xét xử sơ thẩm đối với vụ án hình sự về các tội phạm mà mức cao nhất của khung hình phạt đến 20 năm tù, trừ một số trường hợp án nghiêm trọng, phức tạp thuộc thẩm quyền truy tố, xét xử của VKSND, TAND cấp tỉnh.

Ngoài ra, dự luật cũng sửa đổi trình tự, thủ tục thi hành án tử hình theo hướng bổ sung thời hạn xem xét quyết định ân giảm và thời hạn tòa án quyết định hoãn thi hành án 2 năm khi có căn cứ.

Rà soát kỹ lưỡng các quy định

Thẩm tra về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng công an cấp xã (hoặc phó trưởng công an cấp xã), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, đề xuất bổ sung quy định này là rất cần thiết nhằm chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án về tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn cấp xã.

Tuy nhiên, nội dung quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên là trưởng công an cấp xã (hoặc phó trưởng công an cấp xã) tại dự thảo luật có nhiều nội dung chưa phù hợp, mâu thuẫn với các nội dung khác của BLTTHS và mâu thuẫn ngay trong dự thảo luật, do đó sẽ phát sinh vướng mắc và không khả thi khi triển khai trên thực tế.

Từ đó, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát kỹ lưỡng các quy định để sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên thuộc cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh được bố trí là trưởng công an cấp xã (hoặc phó trưởng công an cấp xã), bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn.

Đối với thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi thi hành, cơ quan thẩm tra đề nghị VKSND tối cao tiếp tục rà soát nhằm bảo đảm quy định chặt chẽ.