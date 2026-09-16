Đại bản doanh bóng đá Than Quảng Ninh bị 'bỏ hoang'

Sân vận động Quang Hanh nằm tại phường Quang Hanh (trước thuộc TP. Cẩm Phả), TP. Quảng Ninh. Đây là nơi từng đặt đại bản doanh của Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh (CLB Than Quảng Ninh).

Năm 2021, công ty quản lý đội bóng phải làm thủ tục dừng hoạt động, thanh lý cầu thủ khi "ông bầu" không đủ khả năng tài chính để nuôi đội bóng. Ghi nhận của PV Tiền Phong , sau 5 năm giải thể, toàn bộ khu vực sân vận động Quang Hanh rơi vào tình cảnh bị bỏ hoang.

Sân bóng từng là nơi luyện tập của các cầu thủ nổi tiếng của CLB Than Quảng Ninh như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hai Long... giờ chỉ là bãi cỏ dại mọc um tùm.

Nằm ngay đối diện sân bóng là khối tòa nhà điều hành và là nơi ở, sinh hoạt của cả ban huấn luyện cùng các cầu thủ cũng trong tình trạng bỏ hoang, xuống cấp.

Ngổn ngang từ sân tới những căn phòng bỏ hoang là những dấu tích, thành tích, giải thưởng... ghi lại một thời huy hoàng của đội bóng đã từng nhiều năm liền đạt thứ hạng cao tại sân chơi V-League.

Sau thời gian dài không có người ở, cỏ dại đã mọc kín lối đi lên khu nhà điều hành.

Một người dân sinh sống ngay trước cổng sân vận động cho biết, trước đây, còn đội bóng thì ở đây rất nhộn nhịp với tiếng còi, tiếng đá bóng của các cầu thủ. Sau khi CLB Than Quảng Ninh giải thể, chỉ có một bảo vệ trông coi thời gian, đến nay thì không còn ai lui tới nữa. "Không có người trông nên nhiều người lạ đến đây đập phá, trộm cắp tài sản", người dân phản ánh.

Nhà sinh hoạt chung sau mỗi giờ thi đấu của các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh, giờ chỉ còn ngổn ngang bàn ghế phủ đầy bụi.

Nhiều phòng ở lẫn phòng làm việc để bụi phủ.

Chiếc xe 45 chỗ được trang trí với tông màu xanh - trắng truyền thống từng đưa các cầu thủ CLB Than Quảng Ninh đi chinh phục cột mốc đỉnh cao trong bóng đá, giờ nằm im lìm trong góc sân và đang dần xuống cấp, hư hỏng sau nhiều năm không sử dụng.

Ngoài ra, sau trận bão Yagi năm 2024, phần mái nhà và cửa kính của nhà luyện tập và khu nhà điều hành bị hư hỏng nặng khiến nước dột vào toàn bộ bên trong các phòng.

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Tiến Phong - Chủ tịch UBND phường Quang Hanh thừa nhận, tình trạng bỏ hoang, xuống cấp của các công trình bên trong sân vận động này. Theo Chủ tịch phường, sau khi công ty quản lý đội bóng dừng hoạt động thì toàn bộ công trình do đơn vị phụ trách lĩnh vực thể thao của TP. Quảng Ninh quản lý.

Hiện tại, phường Quang Hanh đang thống kê chi tiết diện tích và hiện trạng sau đó có báo cáo gửi TP. Quảng Ninh bàn giao toàn bộ khu đất trên về phường để triển khai xây dựng trung tâm thể thao, văn hóa của phường phục vụ nhân dân.

Câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh được thành lập ngày 24 tháng 4 năm 1956, với tiền thân là Đội bóng đá Công nhân Hồng Quảng, gắn liền với truyền thống và niềm tự hào của phong trào thể thao Vùng mỏ. Thời kỳ hoàng kim (2016 - 2020), đội đạt đỉnh cao với chức vô địch Cúp Quốc gia và Siêu cúp Quốc gia năm 2016, lọt vào top 3 V-League 2019 và vào đến vòng knock-out AFC Cup 2020.

Nhưng cũng chính vào thời điểm hưng thịnh nhất. Năm 2021, Than Quảng Ninh đón nhận cú sốc khi "ông bầu" không còn đủ tiềm lực tài chính để duy trì đội bóng. Đến giữa năm, làn sóng đình công, đòi nợ lương thưởng và lót tay đã bùng phát trong tập thể đội ngũ ban huấn luyện và cầu thủ. Cuối năm, công ty quản lý đội bóng nộp đơn xin giải thể, sau đó cái tên Than Quảng Ninh chính thức bị FIFA khai trừ khỏi hệ thống bóng đá.